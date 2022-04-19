Матроса Мішустіна із російського крейсера «Москва» розшукують рідні (фото)

У ніч із 13 на 14 квітня він перебував на вахті у машинному відділенні крейсера «Москва»

Рідні одного із матросів затонулого російського крейсера «Москва» розшукують його через соцмережі. Про це пише видання Крим.Реалії.

Користувач ВКонтакте Крістіна Ісаєва написала, що її брат Артем Мішустін, матрос 2003 року народження, під час влучення у крейсер був у машинному відділенні.

«У ніч із 13 на 14 квітня він перебував на вахті у машинному відділенні крейсера «Москва», заступивши на вахту, через деякий час стався вибух. Зараз він перебуває у списку зниклих безвісти. За інформацією його товариша, який змінився з Артемом вахтою, там неможливо було вціліти», – написала Ісаєва.

Востаннє він був у мережі 7 лютого.

Як повідомлялося, на затопленому ракетному крейсері Чорноморського флоту РФ «Москва» офіційно визнано загиблими 37 членів екіпажу, тіла яких доставили до Севастополя.

До слова, у новинах на пропагандистському Першому каналі заявили, що втрат серед членів екіпажу ракетного крейсера «Москва» немає. Раніше солдат, якому вдалося вижити, розповів матері, що на кораблі загинуло приблизно 40 людей. Кілька людей зникли безвісти. І дуже багато поранених.

Незважаючи на те, що міноборони РФ та російські ЗМІ замовчують кількість загиблих на крейсері «Москва», росіяни у соцмережах масово скаржаться, що їхні родичі, які проходили службу на кораблі, вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.

Як стало відомо, разом із «Москвою» затонув і командир крейсера, – Геращенко.

До слова, затоплення флагманського корабля типу російського крейсера «Москва» світ не бачив уже 40 років.

Після успішної атаки на російський ракетний крейсер командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа був підвищений у званні до віцеадмірала.