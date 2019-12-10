Олександр Зінченко назвав українських футболістів переляканими



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Олександр Зінченко не звик приховувати емоції Instagram Олександра Зінченка

Футболіста збірної України та англійського «Манчестер Сіті» трохи зачепили слова експерта Віктора Леоненка

Футболіст збірної України та англяйського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко розповів каналу «Трендець» про емоції в футболі.

«Українські футболісти затискаються при спілкуванні з журналістами. Не розумію, чому. Або бояться, або думають, що будуть говорити інші люди. Як у нас люблять говорити, «Краще б ти так грав, як розмовляв».

Віктор Леоненко (екс-футболіст київського «Динамо», нині експерт на ахметівському каналі «Футбол» - прим.) прокоментував, коли я показував емоції у флеш-зоні, що Лобановський би цього не схвалив. Ми граємо в футбол, щоб досягати результату. Ми його добилися, кожен повинен радіти цьому.

Футбол - це емоції, ти повинен їх показувати. Чи я повинен був після матчу сісти в роздягальні, усім потиснути руки, піти в душ і виїхати додому? Нi, треба радіти», - сказав Зінченко.