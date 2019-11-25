«За гроші поцілує навіть емблему з дупою». Екс-керівник ФК «Карпати» - про політичні перспективи футболіста Федецького



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Артем Федецький - відомий патріот Главком

Олег Смалійчук назвав запрошення відомого гравця найбільшою своєю помилкою

Колишній віце-президент «Карпат» Олег Смалійчук сказав, що за час роботи у львівському клубі припустився однієї серйозної кадрової помилки. То коли запросив у команду досвідченого Артема Федецького.

«Перший день у «Карпатах». Я всіх зібрав і пояснив, що живу чесно і мені не потрібен результат за всяку ціну. Або живемо за нормальними, людським правилами, або викручуємо лампочку і розбігаються по домівках. Сказав, що, не дай Бог мені дізнатися, що гравці зі своїх преміальних діляться з суддями. Потім з часом я дізнаюся, що арбітру за матч «Карпати» – «Сталь», останній матч сезону, пообіцяли 200 тисяч гривень. І там стирчать вуха великого переговірника – Артема Федецького.

Я не став розбиратися, покликав його і сказав, що пора прощатися. Він відмовився йти – відправили в дубль. Краще туди або в політику», - каже пан Смалійчук.

При цьому екс-віцепрезидент високо оцінив політичні перспективи Федецького.

«Він був би хорошим політиком – 100%. Не доводиться сумніватися, навіть готовий поставити ставку. У нього є все: від камери поганою мітлою не відженеш, селфі на тлі АТО, любить гроші. За гроші, за суму в контракті будь-яку емблему поцілує, хоч дупу намалюй. Весь стандартний набір нашого сучасного політика. Як кажуть, буде у нас «слуга народу», якого ми заслужили», – сказав Смалійчук в ефірі програми «Великий футбол».

Нагадаємо, Смалійчук працював у «Карпатах» з 2017-го по 2019-й рік. В той же період за «зелено-білих» виступав Артем Федецький, який у статусі вільного агента перейшов з німецького «Дармштадта».

На попередніх парламентських виборах екс-футболіст намагався пройти в парламент від партії «Слуга народу», але посів по 118-му мажоритарному виборчому округу почесне третє місце, поступившись Галині Васильченко і Богданові Дубневичу.