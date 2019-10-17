Росіяни штрафували українського футболіста за додаткові тренування
Так карали Олександра Зінченка під час його виступів за «Уфу»
Захисник російської «Аланії» Азамат Засєєв пригадав про спільні виступи з українським захисником Олександром Зінченком у складі «Уфи». Тоді у російському клубі намагалися відбити потяг українця до додаткових занять.
«Мало хто міг подумати, що Зінченко досягне такого рівня. Може, й він сам не думав про це. Хоча й мріяв. І не просто мріяв, а цілеспрямовано йшов до цього. Зінченко – дуже талановитий, але мене найбільше вражала його працелюбність. Його навіть штрафували за те, що він тренувався більше, ніж потрібно. Він щодня влаштовував собі додаткове тренування. Коли ж його стали штрафувати, то сказав: «Добре, я буду платити штрафи, але все одно продовжу додатково тренуватися», - передає слова Засєєва прес-служба російського клубу.
Олександр Зінченко у липні 2016 року перейшов з «Уфи» до «Манчестер Сіті». З того часу він став дворазовим чемпіоном Англії, володарем Кубка Англії та дворазовим володарем Кубка ліги і Суперкубка Англії.