Влада Седан: гарячі фото темпераментної білявки, якій зробив пропозицію Олександр Зінченко



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23-річна «Міс Вінниці-2013» стала відомою після того, як її фото у віночку на голові і з українським стягом на плечах облетіли світову пресу під час Євро-2016

Невдовзі після перемоги збірної України над португальцями у матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 лідер нашої команди Олександр Зінченко запропонував руку й серце коханій, відомій телеведучій і моделі Владі Седан.

Пропозицію Олександр робив на газоні НСК «Олімпійський» у Києві, як прийнято, на коліні і з тисячами троянд.

«Головне «так» у моєму житті», - підписав Олександр відповідну світлину у себе в Instagram.

23-річна «Міс Вінниці-2013» Влада Щеглова, яку знають під телевізійним псевдо Седан, стала відомою після того, як її принадні фото в квітчатому віночку на голові і з українським стягом на плечах облетіли світову пресу під час Євро-2016.

Саме так Влада підтримувала збірну України на Євро-2016

Невдовзі дівчина стала зустрічатися з вихованцем «Шахтаря», а нині нападником «Маріуполя» Андрієм Борячуком. Втім надовго ці взаємини не розтягнулися. Влада вирішила спробувати себе на телебаченні і швидко стала своєю на телеканалах «Футбол».

Власне, працюючи на матчах за участю збірної України, дівчина й зійшлася ближче з Олександром Зінченком.