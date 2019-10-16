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    Експерт-футболіст Леоненко вважає, що Зінченко розізлив би Лобановського

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    Віктор Леоненко - знаний експерт - Експерт-футболіст Леоненко вважає, що Зінченко розізлив би Лобановського
    Віктор Леоненко - знаний експерт
    Земля і глина

    Епатажний спортовець – у своєму репертуарі

    Експерт телеканалу «Футбол» Віктор Леоненко прокоментував гучне святкування Олександра Зінченка після виходу збірної України на Євро-2020.

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    «Я не зрозумів, чому він почав такі інтерв'ю роздавати після перемоги, чому він так скакав. Знаєте, що сказав би Валерій Васильович Лобановський? Якщо у тебе стільки сил залишилося після такої важкої гри – поїхали на тренування.

    Словом, зробив би йому зауваження. Звідки у Зінченка сили? Лобановський реально здивувався б: «А ти що, ще один тайм можеш зіграти? Ну-ну». Кожен серйозний гравець повинен кожен Божий день доводити, що він найкращий. А то зараз складається враження, що у футбол грають заради селфі і лайків. Хоч чогось ми вже досягаємо. Сподіваюся, на чемпіонаті Європи соромно не буде», – сказав Леоненко в інтерв'ю «Спорт-Експресу».

    Нагадаємо, збірна України у Києві здолала Португалію і достроково забезпечила собі першу сходинку групи В та вихід на чемпіонат Європи.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ селфі Збірна України Євро-2020 Олександр Зінченко Валерій Лобановський Віктор Леоненко
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