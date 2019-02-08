Дериземля: У 2014-му спілкувався з росіянами Чепіковим і Коноваловим. Вони вже були зазомбовані



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Андрій Дериземля вважає Росію агресором Tribuna.ua

Колишній український біатлоніст - про стосунки українців і росіян у біатлоні

Перший в українській історії чоловік, який виграв медаль чемпіонату світу з біатлону Андрій Дериземля нині обіймає посаду начальника Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. У свіжому інтерв'ю спортивний функціонер не обійшов увагою і питань про політику.

– Жіночу збірну України тренує росіянин, в чоловічій збірній виступали росіяни, коли вирішувалося питання, чи поновлювати Федерацію біатлону Росії в IBU, Бринзак не сказав, чи проголосував «за», чи «проти». Журналісти і вболівальники говорять про тісний зв’язок між Україною та Росією в плані біатлону. Цей зв’язок потрібен?

– Питання неоднозначне. Не хотілося б, щоб в спорт вмішувалася політика. Але багато лиха Росія зробила Україні, багато хлопців і дівчат померло за незалежність України. Росія – країна-агресор. Росія нехай в біатлоні живе сама по собі і вирішує свої питання сама. А Україні потрібно рухатися самій, показувати результати. Не знаю, як правильно зробити. Коли відповідальній особі приходиться приймати рішення, то іноді ці рішення непрості або неправильні. Інколи час показує, що все було правильно.

Спортсмени ж спілкуються між собою. Коли був в 2014 році в Тюмені, то намагався розказати Сєрґєю Чепікову та Сєргєю Коновалову про те, що дійсно відбувається в Україні. Але вони вже були настільки зазомбовані, що не могли в це повірити: «Та ні, Андрію, так не може бути». Все згідно з тим, що показують по їх телебаченню.

- Допінговий скандал росіян викликав шквал обурення в іноземних біатлоністів. Наші біатлоністи не критикують росіян – їхнє право. Але враховуючи ситуацію між Україною та Росією, всі хочуть, щоб саме українці очолили цю революцію. Це потрібно робити?

– Взагалі потрібно. Тому що кожен спортсмен і федерація проти допінгу. Якщо спортсмен відбув покарання і міжнародна федерація дала допуск до змагань, то це справді йде травля. Якщо є ситуація, треба відстороняти всю федерацію. Якщо персонально брати одного спортсмена, то збоку виглядає дійсно як травля. Про багатьох спортсменів і збірних можна дискутувати щодо допінгу.

Чому ми не кажемо про норвежців, в яких астма і дозволено приймати препарати? В тій же збірній Франції є люди, які йдуть на допінг і заповнюють піваркуша дозволених препаратів. Я не один раз здавав на допінг і пишу: «Вживав вітамін С, вітамін Е». А норвежці, шведи розписують купу всього. Мені було неприємно. Підіймалося питання: астматики – це професіонали чи вже паралімпійський вид спорту? Тоді зробили запит за проханням болгар, хто ж все-таки астматики. І прийшла відповідь – не поіменна, а кількісна. 28 людям з топ-30 офіційно дозволили вживати препарати від астми, в тому числі росіянам. Що вони там приймали – Бог його знає.

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