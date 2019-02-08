Біатлонна естафета на етапі Кубка світу в Кенморі: непереможна Норвегія, конкурентна Україна



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Йоганнес Бьо з партнерами були нестримними IBU

Наша естафетна команда провела одну з найкращих гонок у поточному сезоні

У Кенморі (Канада) в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону відбулася чоловіча естафетна гонка.

За 18-градусного морозу, який до останнього ставив під загрозу сам факт проведення змагань, перемогу здобула збірна Норвегії. Ларс-Ельґе Біркелан, Ветле-Сьястад Крістіансен, Ерлен Бйонтеґор і Йоганнес Бьо привезли французам, які фінішували другими, відразу хвилину і десять секунд відставання. Цікаво, що у складі французької команди не було її лідера Мартена Фуркада, який американські етапи Кубка пропускає. За його відсутності срібло здобували Антонен Ґіґонна, Емільєн Жаклен, Сімон Фуркад і Кентен Фійон-Майє.

Третіми стали росіяни Євґєній Ґаранічєв, Едуард Латипов, Алєксандр Лоґінов і Алєксандр Поварніцин. Вони програли переможцям хвилину і 48 секунд.

На першому етапі серед лідерів була й збірна України. Артем Прима передав Сергієві Семенову естафету третім, однак на другому етапі наша команда поступово почала скочуватися вниз, а остаточно втратила шанси на подіум після того, як на штрафне коло настріляв дебютант кубкових етапів Тарас Лесюк. Дмитро Підручний на заключному відрізку виглядав дуже переконливо, але вище сьомого місця підняти команду не зміг.

О 23:45 за київським часом естафетну гонку мають розпочати жінки. Однак існує велика вірогідність, що через надмірні морози старт перенесуть або взагалі відмінять.