Через аномальні морози рештку етапу Кубка світу з біатлону в Кенморі відмінили



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Таким чином, спортсмени встигли провести у Канаді лише коротку індивідуальну гонку та естафети

Як повідомляє Міжнародний Союз біатлоністів (IBU), журі сьомого етапу Кубка світу в канадському Кенморі прийняло рішення про скасування спринтерських гонок, які були заплановані на сьогодні, 10 лютого, внаслідок несприятливих погодних умов.

На даний момент температура повітря на стадіоні "-31", і проведення змагань в таку погоду суперечить Правилам IBU.

Змагання на етапах Кубка світу не скасовувалися майже три роки - в попередній раз погодні умови не дозволили не тільки провести, але і перенести гонку на інші терміни 20 березня 2016 року, коли ураганний вітер в Ханти-Мансійську зламав освітлювальні щогли на стадіоні.

Наступний старт біатлонного сезону - в четвер, 14 лютого, коли в Солт-Лейк-Сіті (США) жіночим спринтом стартує восьмий етап Кубка світу.