Олімпіада-2018. Німці закріпили перевагу у медальному заліку, американці піднялися на третє місце
- Сьогодні, 15:33
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Розсилка
Медальний залік Олімпіади-2018 станом на середу, 14 лютого
Олімпійська збірна Німеччини є беззаперечним лідером у медальному заліку на змаганнях у Пхьончхані-2018.
У черговий день, 14 лютого, спортсмени цієї країни здобули ще два золота. Відзначилися Ерік Френцель у лижному двоборстві та Тобіас Вендль і Тобіас Арльт у санному спорті серед двійок.
Окрім того, німецькі саночки – дует Тоні Еггерт і Саша Бенекен – отримали ще й бронзу у цій дисципліні.
Ковзанярка Йорін тер Морс принесла Нідерландам п’яту золоту нагороду на Олімпіаді-2018, тому збірна цієї країни закріпилася на другому місці, маючи ще й чотири срібні та дві бронзові медалі.
А на третю сходинку, завдяки перемозі Шона Вайта у сноубордингу, піднялася команда Сполучених Штатів Америки. В активі американців тепер сім нагород, чотири з яких найвищого ґатунку.
Норвегія опустилася на четверту позицію, адже нагород у п’ятий день змагань не здобувала.
А найбільше медалей цього дня поклали у свою скарбничку японці – три срібла й одну бронзу.
До Вашої уваги медальний залік Олімпіади-2018 станом на середу, 14 лютого:
|№
|Команда
|Всього
|1
|НІМЕЧЧИНА
|7
|2
|3
|12
|2
|НІДЕРЛАНДИ
|5
|4
|2
|11
|3
|США
|4
|1
|2
|7
|4
|НОРВЕГІЯ
|3
|5
|3
|11
|5
|КАНАДА
|3
|4
|3
|10
|6
|ФРАНЦІЯ
|2
|1
|2
|5
|7
|АВСТРІЯ
|2
|1
|1
|4
|8
|ШВЕЦІЯ
|2
|1
|0
|3
|9
|ІТАЛІЯ
|1
|1
|1
|3
|10
|КОРЕЯ
|1
|0
|1
|2
|11
|ЯПОНІЯ
|0
|4
|3
|7
|12
|ОЛІМПІЙСЬКІ АТЛЕТИ З РОСІЇ
|0
|1
|4
|5
|13
|АВСТРАЛІЯ
|0
|1
|1
|2
|13
|ЧЕХІЯ
|0
|1
|1
|2
|15
|КИТАЙ
|0
|1
|0
|1
|15
|ШВЕЙЦАРІЯ
|0
|1
|0
|1
|15
|СЛОВАЧЧИНА
|0
|1
|0
|1
|18
|ФІНЛЯНДІЯ
|0
|0
|2
|2
|19
|КАЗАХСТАН
|0
|0
|1
|1