Олімпіада-2018. Німці закріпили перевагу у медальному заліку, американці піднялися на третє місце

Медальний залік Олімпіади-2018 станом на середу, 14 лютого

Олімпійська збірна Німеччини є беззаперечним лідером у медальному заліку на змаганнях у Пхьончхані-2018. У черговий день, 14 лютого, спортсмени цієї країни здобули ще два золота. Відзначилися Ерік Френцель у лижному двоборстві та Тобіас Вендль і Тобіас Арльт у санному спорті серед двійок. Окрім того, німецькі саночки – дует Тоні Еггерт і

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Наталі Гайзенбергер з Німеччини, яка виграла золото напередодні. Фото Getty Images

Медальний залік Олімпіади-2018 станом на середу, 14 лютого

Олімпійська збірна Німеччини є беззаперечним лідером у медальному заліку на змаганнях у Пхьончхані-2018.

У черговий день, 14 лютого, спортсмени цієї країни здобули ще два золота. Відзначилися Ерік Френцель у лижному двоборстві та Тобіас Вендль і Тобіас Арльт у санному спорті серед двійок.

Окрім того, німецькі саночки – дует Тоні Еггерт і Саша Бенекен – отримали ще й бронзу у цій дисципліні.

Ковзанярка Йорін тер Морс принесла Нідерландам п’яту золоту нагороду на Олімпіаді-2018, тому збірна цієї країни закріпилася на другому місці, маючи ще й чотири срібні та дві бронзові медалі.

А на третю сходинку, завдяки перемозі Шона Вайта у сноубордингу, піднялася команда Сполучених Штатів Америки. В активі американців тепер сім нагород, чотири з яких найвищого ґатунку.

Норвегія опустилася на четверту позицію, адже нагород у п’ятий день змагань не здобувала.

А найбільше медалей цього дня поклали у свою скарбничку японці – три срібла й одну бронзу.

До Вашої уваги медальний залік Олімпіади-2018 станом на середу, 14 лютого: