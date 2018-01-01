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    Олімпіада-2018. Німці закріпили перевагу у медальному заліку, американці піднялися на третє місце

    Медальний залік Олімпіади-2018 станом на середу, 14 лютого
    Олімпійська збірна Німеччини є беззаперечним лідером у медальному заліку на змаганнях у Пхьончхані-2018. У черговий день, 14 лютого, спортсмени цієї країни здобули ще два золота. Відзначилися Ерік Френцель у лижному двоборстві та Тобіас Вендль і Тобіас Арльт у санному спорті серед двійок. Окрім того, німецькі саночки – дует Тоні Еггерт і
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    Наталі Гайзенбергер з Німеччини, яка виграла золото напередодні. Фото Getty Images
    Наталі Гайзенбергер з Німеччини, яка виграла золото напередодні. Фото Getty Images

    Медальний залік Олімпіади-2018 станом на середу, 14 лютого

    Олімпійська збірна Німеччини є беззаперечним лідером у медальному заліку на змаганнях у Пхьончхані-2018.

    У черговий день, 14 лютого, спортсмени цієї країни здобули ще два золота. Відзначилися Ерік Френцель у лижному двоборстві та Тобіас Вендль і Тобіас Арльт у санному спорті серед двійок.

    Окрім того, німецькі саночки – дует Тоні Еггерт і Саша Бенекен – отримали ще й бронзу у цій дисципліні.

    Ковзанярка Йорін тер Морс принесла Нідерландам п’яту золоту нагороду на Олімпіаді-2018, тому збірна цієї країни закріпилася на другому місці, маючи ще й чотири срібні та дві бронзові медалі.

    А на третю сходинку, завдяки перемозі Шона Вайта у сноубордингу, піднялася команда Сполучених Штатів Америки. В активі американців тепер сім нагород, чотири з яких найвищого ґатунку.

    Норвегія опустилася на четверту позицію, адже нагород у п’ятий день змагань не здобувала.

    А найбільше медалей цього дня поклали у свою скарбничку японці – три срібла й одну бронзу.

    До Вашої уваги медальний залік Олімпіади-2018 станом на середу, 14 лютого:

    Команда Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Всього
    1  НІМЕЧЧИНА 7 2 3 12
    2  НІДЕРЛАНДИ 5 4 2 11
    3  США 4 1 2 7
    4  НОРВЕГІЯ 3 5 3 11
    5  КАНАДА 3 4 3 10
    6  ФРАНЦІЯ 2 1 2 5
    7  АВСТРІЯ 2 1 1 4
    8  ШВЕЦІЯ 2 1 0 3
    9  ІТАЛІЯ 1 1 1 3
    10  КОРЕЯ 1 0 1 2
    11  ЯПОНІЯ 0 4 3 7
    12  ОЛІМПІЙСЬКІ АТЛЕТИ З РОСІЇ  0 1 4 5
    13  АВСТРАЛІЯ 0 1 1 2
    13  ЧЕХІЯ 0 1 1 2
    15  КИТАЙ 0 1 0 1
    15  ШВЕЙЦАРІЯ 0 1 0 1
    15  СЛОВАЧЧИНА 0 1 0 1
    18  ФІНЛЯНДІЯ 0 0 2 2
    19  КАЗАХСТАН 0 0 1 1
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