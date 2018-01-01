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    Американський сноубордист Шон Вайт став триразовим чемпіоном Олімпіади-2018 в дисципліні хафпайп

    Срібло виграв японець Аюму Хірано, бронза у австралійця Скотті Джеймса
    Американський сноубордист Шон Вайт завоював золото Олімпійських ігор в південнокорейському Пхьончхані в дисципліні хафпайп. У своїй найкращій спробі 31-річний спортсмен показав результат 97,75 балів. Друге місце зайняв 19-річний японець Аюму Хірано (95,25). Третім в даній дисципліні став австралієць Скотті Джеймс (92). Україна у цій дисципліні
    • Сьогодні, 10:12
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    Шон Вайт. Фото: ТАСС
    Шон Вайт. Фото: ТАСС

    Срібло виграв японець Аюму Хірано, бронза у австралійця Скотті Джеймса

    Американський сноубордист Шон Вайт завоював золото Олімпійських ігор в південнокорейському Пхьончхані в дисципліні хафпайп.

    У своїй найкращій спробі 31-річний спортсмен показав результат 97,75 балів.

    Друге місце зайняв 19-річний японець Аюму Хірано (95,25).

    Третім в даній дисципліні став австралієць Скотті Джеймс (92).

    Україна у цій дисципліні представлена не була.

    Вайт один з найтитулованіших сноубордистів в історії, на його рахунку золото Олімпіад 2006 і 2010 років в дисципліні хафпайп.

    Раніше стало відомо, що жіночу індивідуальну гонку на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані, яка також повинна була відбутися 14 лютого, перенесли через погодні умови.

    Також повідомлялося, що жіночий слалом за участю українки перенесений через вітер.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Сноубординг (хафпайп)

    Чоловіки

    1. Шон Вайт (США) - 98,75
    2. Аюму Хірано (Японія) - 95,25
    3. Скотті Джеймс (Австралія) - 92

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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