Американський сноубордист Шон Вайт став триразовим чемпіоном Олімпіади-2018 в дисципліні хафпайп
- Сьогодні, 10:12
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Срібло виграв японець Аюму Хірано, бронза у австралійця Скотті Джеймса
Американський сноубордист Шон Вайт завоював золото Олімпійських ігор в південнокорейському Пхьончхані в дисципліні хафпайп.
У своїй найкращій спробі 31-річний спортсмен показав результат 97,75 балів.
Друге місце зайняв 19-річний японець Аюму Хірано (95,25).
Третім в даній дисципліні став австралієць Скотті Джеймс (92).
Україна у цій дисципліні представлена не була.
Вайт один з найтитулованіших сноубордистів в історії, на його рахунку золото Олімпіад 2006 і 2010 років в дисципліні хафпайп.
Раніше стало відомо, що жіночу індивідуальну гонку на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані, яка також повинна була відбутися 14 лютого, перенесли через погодні умови.
Також повідомлялося, що жіночий слалом за участю українки перенесений через вітер.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Сноубординг (хафпайп)
Чоловіки
1. Шон Вайт (США) - 98,75
2. Аюму Хірано (Японія) - 95,25
3. Скотті Джеймс (Австралія) - 92