Американський сноубордист Шон Вайт став триразовим чемпіоном Олімпіади-2018 в дисципліні хафпайп

Срібло виграв японець Аюму Хірано, бронза у австралійця Скотті Джеймса

Американський сноубордист Шон Вайт завоював золото Олімпійських ігор в південнокорейському Пхьончхані в дисципліні хафпайп. У своїй найкращій спробі 31-річний спортсмен показав результат 97,75 балів. Друге місце зайняв 19-річний японець Аюму Хірано (95,25). Третім в даній дисципліні став австралієць Скотті Джеймс (92). Україна у цій дисципліні



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Шон Вайт. Фото: ТАСС

Срібло виграв японець Аюму Хірано, бронза у австралійця Скотті Джеймса

Американський сноубордист Шон Вайт завоював золото Олімпійських ігор в південнокорейському Пхьончхані в дисципліні хафпайп.

У своїй найкращій спробі 31-річний спортсмен показав результат 97,75 балів.

Друге місце зайняв 19-річний японець Аюму Хірано (95,25).

Третім в даній дисципліні став австралієць Скотті Джеймс (92).

Україна у цій дисципліні представлена не була.

Вайт один з найтитулованіших сноубордистів в історії, на його рахунку золото Олімпіад 2006 і 2010 років в дисципліні хафпайп.

Раніше стало відомо, що жіночу індивідуальну гонку на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані, яка також повинна була відбутися 14 лютого, перенесли через погодні умови.

Також повідомлялося, що жіночий слалом за участю українки перенесений через вітер.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Сноубординг (хафпайп)

Чоловіки

1. Шон Вайт (США) - 98,75

2. Аюму Хірано (Японія) - 95,25

3. Скотті Джеймс (Австралія) - 92