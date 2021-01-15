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    Олімпійську чемпіонку Ріо відсторонили від змагань через допінг

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    Бріанні Макніл загрожує восьмирічна дискваліфікація - Олімпійську чемпіонку Ріо відсторонили від змагань через допінг
    Бріанні Макніл загрожує восьмирічна дискваліфікація
    Світлина - Instagram Бріанни Макніл

    Бріанна Макніл підозрюється у втручанні в обробку результатів тестування

    Американська легкоатлетка Бріанна Макніл, котра спеціалізується на бігу на 100 м з бар’єрами, тимчасово відсторонена через порушення антидопінгових правил, повідомляється на сайті незалежного органу з боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці Athletics Integrity Unit.

    Повідомляється, що американка підозрюється у втручанні в обробку результатів тестування.

    29-річна Макніл – олімпійська чемпіонка Ріо-2016 з бігу на 100 м з бар'єрами, чемпіонка світу-2013 та срібнна призерка чемпіонату світу-2016 в приміщенні.

    У 2017 році Макнил була відлучена на рік за пропуск трьох допінг-тестів. У цьому випадку за спробу втручання в обробку результатів тестування їй може загрожувати до восьми років дискваліфікації.

     Читайте також: Німецький лікар, який постачав спортсменів допінгом, отримав п’ять років в’язниці
    Теги: допінг легка атлетика Бріанна Макніл
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