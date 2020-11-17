На ІІІ Євроіграх не буде легкої атлетики. Через відсутність у Кракові відповідного стадіону

Королева спорту на змаганнях якщо й буде, то в усіченому вигляді

На ІІІ Європейських іграх, які у 2023 році мають відбутися в польському Кракові, може взагалі не бути класичної легкої атлетики. Причина – відсутність у місті-господарі змагань легкоатлетичних стадіонів.

Тимчасовий президент Європейської легкої атлетики Добромир Карамарінов заявив, що переговори стосовно представництва видів спорту на Євроіграх-2023 ще не розпочалися по-справжньому, але наразі про присутність на змаганнях легкої атлетики в класичному вигляді мова не йде.

«У Кракові немає жодного легкоатлетичного стадіону, - сказав Карамарінов Inside The Games. – Можливо, до програми включать ті легкоатлетичні види, які є змога проводити поза межами стадіону. Це можуть бути стрибки у висоту та стрибки з жердиною, які регулярно проводяться у центрах міст. Також можна включати шосейні дистанційні перегони як біг на 10 кілометрів та пів марафон».

Поряд із тим, Карамарінов зізнався, що на цей момент це були лише концепції, які не були обговорені належним чином. «Ми ще не розпочали реальних переговорів про те, як Європейська легка атлетика буде представлена на Європейських іграх 2023 року», - сказав він.

Наразі одним із 23 видів спорту, які будуть представлені у Кракові-2023, вже оголошено гірський біг.

Цікаво, що на аналогічних Євроіграм континентальних форумах калібру Африканських, Азійських чи Панамериканських ігор класична легка атлетика в програмі представлена незмінно.

На І Європейських іграх у Баку в 2015 році легка атлетика була представлена третьою лігу командного чемпіонату Європи – подією, яка увібрала в себе кілька відомих імен, котрі викликали незначний інтерес за межами Азербайджану.

На ІІ Європейських іграх торік у Мінську випробувався новий формат королеви спорту з назвою «динамічна нова легка атлетика», в якій брали участь шість країн у десяти легкоатлетичних видах. У новому змаганні чоловіки та жінки змагались пліч-о-пліч, чемпіон, а ним стала команда України, визначився менш ніж за дві години.

Європейська легка атлетика вклала більше ресурсів у чемпіонат Європи – багатопрофільну подію, яка щочотири роки об’єднує існуючі континентальні чемпіонати деяких провідних видів спорту на континенті. Перший такий досвід, організований Берліном та Ґлазґо в 2018 році, було визнано величезним успіхом.

Легка атлетика, що проводилася на олімпійському стадіоні в Берліні, привернула увагу величезної кількості вболівальників. У заході взяли участь усі найкращі атлети Європи.

Другий багатопрофільний чемпіонат Європи має відбутися в Мюнхені у 2022 році.