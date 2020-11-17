На медалях дніпровського півмарафону вшанують олімпійську чемпіонку Рима-1960 (фото)

Змагання відбудуться в карантинному онлайн-форматі

Медалі ювілейного V Дніпровського півмарафону 5th Interpipe Dnipro Half Marathon2020 Online будуть присвячені олімпійській чемпіонці й ексрекордсменці світу з бігу на 800 метрів Людмилі Шевцовій. Змагання відбудуться 21-22 листопада.

Дизайн медалей усіх п’яти заходів Ukrainian Majors Running League 2020 об’єднаний в єдину концепцію, суть якої — розкрити унікальність і цінність кожного міста старту через його історію, визначну пам’ятку чи ювілейну подію.

60 років тому, на Олімпійських іграх у Римі, українська легкоатлетка Людмила Шевцова здобула золото з бігу на 800 метрів, встановивши світовий рекорд – 2:04.3. За перемогу українська легкоатлетка до останніх секунд боролася з австралійкою Брендою Джонс. Кадри, які зафіксували цей історичний момент, доводять, що за мету потрібно боротися до кінця.

Саме цю перемогу зобразили на медалях цьогорічного 5th Interpipe Dnipro Half Marathon 2020 Online.

«Це історія про витримку, наполегливість, миті, які вирішують усе, – говорить директор з маркетингу та комунікацій Run Ukraine Вікторія Веремієнко. – А ще це історія про те, що ніщо не визначено, доки ти не досяг фінішу. Доки ти рухаєшся, доки фінішна лінія ще попереду – ти можеш все, навіть переписати реальність. Ось чому нас надихнула ця історія і ось чому Людмила Шевцова стала героїнею медалей».

Медаль 5th Interpipe Dnipro Half Marathon 2020 Online

Людмила Шевцова почала спортивну кар’єру у Дніпрі і тривалий час тренувалася у дніпровській спортивній команді «Авангард».

Завдяки незвичному формату онлайн усі учасники півмарафону зможуть взяти участь у заході та здобути медалі, не порушуючи умов карантину: кожен бігтиме обрану дистанцію у зручний для себе час та за будь-яким маршрутом.

Під час заходу бігуни долатимуть різні дистанції: 21 км, 10 км або Jaffa Mini Marathon 4,2 км. На сьогодні вже зареєструвалися учасники з 22 країн світу.

Джерело: Федерація легкої атлетики України