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    Німецький лікар, який постачав спортсменів допінгом, отримав п’ять років в’язниці

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    Марк Шмідт організував допін-мережу - Німецький лікар, який постачав спортсменів допінгом, отримав п’ять років в’язниці
    Марк Шмідт організував допін-мережу
    Світлина - Newsylist

    Суд визнав Шмідта винним у 24 епізодах застосування допінгу

    Суд Мюнхена засудив німецького лікаря Марка Шмідта до чотирьох років і 10 місяців тюремного ув'язнення у справі про поширення допінгу серед спортсменів. Про це повідомляє видання Sueddeutsche Zeitung.

    Суд визнав Шмідта винним у 24 епізодах застосування допінгу і в двох випадках несанкціонованого розміщення препаратів на ринку. Також його оштрафували на 158 тис. євро і заборонили працювати за фахом протягом трьох років. Прокуратура вимагала п’ять років і шість місяців позбавлення волі для Шмідта, адвокати наполягали на пом’якшенні покарання до трирічного тюремного ув’язнення.

    Нагадаємо, Шмідта викрили в організації допінг-мережі, пов'язаної з його клінікою в Ерфурті. Лікар і його підлеглі співпрацювали зі спортсменами з різних країн, допомагаючи їм використовувати кров’яний допінг, а також випробовуючи на них різні препарати.

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    Теги: спорт допінг лікар
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