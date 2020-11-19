Олімпійський призер Андрій Кравченко розповів, як над ним знущалися у білоруській в’язниці

Спортсмен відчув на собі, що таке бути в’язнем режиму Лукашенка

Відомі білоруські спортсмени, олімпійський призер з легкоатлетичного багатоборства Андрій Кравченко і кікбоксер Іван Ганін, відбувши по десять діб у Жодінській в'язниці за участь в антивладних протестах, у середу, 18 листопада, вийшли на свободу. Чотири доби зі спортсменами не мали зв’язку навіть рідні. Після виходу на волю Кравченко по спілкувався з білоруськими ЗМІ і розповів про життя в застінках.

За словами Андрія, його витягли з машини, поклали на багажник, руки стягнули за спиною стяжками. При цьому омонівець вдарив Андрія своєю головою в скроню. Поки автозак їздив по місту, спортсмен стояв на колінах, обличчям вниз. На підлозі в атозаку всюди лежали біло-червоно-білі прапори. У РУВС затримані 14-15 годин простояли обличчям до стінки і з руками за спиною.⠀

Після затримання у неділю вдень вперше поїсти Андрієві пощастило більше, ніж через добу – в понеділок увечері.⠀

У в'язниці Кравченкові довелося робити 400 присідань у вузькому коридорі з блимаючим світлом, а також повзати рачки.

Першого дня в камері з Андрієм було 20 осіб, потім постійно знаходилося по вісім ув’язнених. Спали невільники так: четверо на підлозі, на постелених матрацах, двоє на залозках, двоє на матрацах на нарах. Вночі постійно було ввімкнене світло. З шостої до десятої години вечора білоруським в’язням дозволяється лише стояти або сиділи на лавках, розрахованих на двох осіб. На нарах сидіти заборонено.

Передач для ув’язнених не передали. Усі десять діб Андрій був в одному одязі. Прийняти душ не зміг, оскільки не було змінного одягу. ⠀

«Коли ми виходили з в'язниці, якийсь начальник запитує: «Ну що, в неділю зустрічаємося?» І багато людей йому відповідали, що так, напевно, зустрінемося. Люди віри не втрачають і готові йти до кінця», - підсумував Кравченко.

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