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    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям

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    Еліна Світоліна кожен день радіє життю - Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна кожен день радіє життю
    Фото з відкритих джерел

    Українська прима тенісу попрощалася з останнім днем перед тим, як стати міс Монфіс

    Єліна Світоліна виходить заміж. Офіційно про це не повідомлялося, проте і вона, і її наречений Гаель Монфіс в соцмережах осмтаннім днем, коли Еліна ще не заміжня. Першим це зробив французький тенісист, а по обіді його підтримала й українка, яка розмістила світлину у відвертому купальнику.

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    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям
    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям

    Раніше Еліна вагалася, чи брати прізвище Монфіс. Але твердо вирішила, що в тенісному турі залишиться Світоліною.

    Еліна Світоліна раніше показала обручку, яку їй подарував Гаель. Пізніше тенісистка відмовилася відповідати на запитання, коли в неї заплановане весілля.

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    Теги: Еліна Світоліна весілля
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    Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям