Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям

Українська прима тенісу попрощалася з останнім днем перед тим, як стати міс Монфіс

Єліна Світоліна виходить заміж. Офіційно про це не повідомлялося, проте і вона, і її наречений Гаель Монфіс в соцмережах осмтаннім днем, коли Еліна ще не заміжня. Першим це зробив французький тенісист, а по обіді його підтримала й українка, яка розмістила світлину у відвертому купальнику.

Раніше Еліна вагалася, чи брати прізвище Монфіс. Але твердо вирішила, що в тенісному турі залишиться Світоліною.

Еліна Світоліна раніше показала обручку, яку їй подарував Гаель. Пізніше тенісистка відмовилася відповідати на запитання, коли в неї заплановане весілля.