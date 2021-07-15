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    Церемонія відкриття Олімпіади відбудеться за зачиненими дверима

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    Відкриття Олімпіади пройде за закритими дверима - Церемонія відкриття Олімпіади відбудеться за зачиненими дверима
    Відкриття Олімпіади пройде за закритими дверима
    Фото з відкритих джерел

    Урочистий захід зможуть відвідати лише особи, пов’язані з організацією Ігор.

    Стала відома кількість високопоставлених гостей, які зможуть відвідати церемонію відкриття літніх Олімпійських ігор в Токіо. Про це повідомляє агенція Kyodo.

    Через ситуацію з поширенням коронавірусу на захід буде допущено менше тисячі осіб. Це в основному люди, пов'язані з організацією Ігор.

    Раніше планувалося, що церемонії відкриття і закриття Ігор зможуть відвідати близько 10 тисяч глядачів.

    Олімпіада в Токіо мала відбутися ще в минулому році, але її було перенесено через пандемію. Тепер змагання матимуть місце з 23 липня по 8 серпня без іноземних уболівальників. Місцевих глядачів не допустять на олімпійські заходи в шести японських префектурах.

    Тим часом росіянам видали інструкцію, як на Олімпіаді відповідати на запитання про Крим, Донбас і допінг.

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    Теги: допінг Олімпіада коронавірус
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    Церемонія відкриття Олімпіади відбудеться за зачиненими дверима