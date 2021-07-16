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    Збірна України втратила ще одну претендентку на нагороду Олімпіади

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    Аліна Грушина-Якобія не виступить на Олімпіаді - Збірна України втратила ще одну претендентку на нагороду Олімпіади
    Аліна Грушина-Якобія не виступить на Олімпіаді
    Фото з відкритих джерел

    У Токіо не зможе вийти на борцівський килим Аліна Грушина-Якобія.

    Українська олімпійська команда зазнала ще однієї втрати. На Олімпіаду в Японію не їде претендентка на нагороди борчиня Аліна Грушина-Якобія. Про це повідомляє пресслужба спортивної боротьби України.

    Аліна мала боротися у ваговій категорії до 57 кг, але зазнала травми. Добре, що хоч у цьому виді програми Ігор ліцензії не іменні і можна зробити заміну. Замість Грушиної-Якобії до збірної повернули Тетяну Кіт.

    Обидві спортсменки досить відомі у світі. Грушина-Якобія цього року завоювала срібло на чемпіонаті Європи серед дорослих і перемогла на першості континенту серед 23-річних.

    26-річна Кіт є неодноразовим бронзовим призером європейської першості і чемпіонату світу.

    Раніше шанс поборотися за медалі втратили гімнаст Олег Верняєв, важкоатлети Дмитро Чумак і Анастасія Лисенко, стрибун у висоту Богдан Бондаренко та боксер Євген Барабанов.

    Раніше першу українку через коронавірус відправили на ізоляцію на Олімпіаді.

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    Теги: Олімпіада Олег Верняєв Дмитро Чумак
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    Збірна України втратила ще одну претендентку на нагороду Олімпіади