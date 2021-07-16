Збірна України втратила ще одну претендентку на нагороду Олімпіади

У Токіо не зможе вийти на борцівський килим Аліна Грушина-Якобія.

Українська олімпійська команда зазнала ще однієї втрати. На Олімпіаду в Японію не їде претендентка на нагороди борчиня Аліна Грушина-Якобія. Про це повідомляє пресслужба спортивної боротьби України.

Аліна мала боротися у ваговій категорії до 57 кг, але зазнала травми. Добре, що хоч у цьому виді програми Ігор ліцензії не іменні і можна зробити заміну. Замість Грушиної-Якобії до збірної повернули Тетяну Кіт.

Обидві спортсменки досить відомі у світі. Грушина-Якобія цього року завоювала срібло на чемпіонаті Європи серед дорослих і перемогла на першості континенту серед 23-річних.

26-річна Кіт є неодноразовим бронзовим призером європейської першості і чемпіонату світу.

Раніше шанс поборотися за медалі втратили гімнаст Олег Верняєв, важкоатлети Дмитро Чумак і Анастасія Лисенко, стрибун у висоту Богдан Бондаренко та боксер Євген Барабанов.

Раніше першу українку через коронавірус відправили на ізоляцію на Олімпіаді.