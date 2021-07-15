Еліна Світоліна сьогодні останній день наречена
Еліна Світоліна виходить заміж
Фото з відкритих джерел
Її майбутній чоловік Гаель Монфіс анонсував весілля
Французький тенісист Гаель Монфіс анонсував весілля з першою ракеткою України Еліною Світоліною. На своїй сторінці у соцмережах майбутній чоловік одеситки виклав фото, яке підписав: «Останній день – наречена».
Еліна Світоліна раніше показала обручку, яку їй подарував Гаель. Пізніше тенісистка відмовилася відповідати на запитання, коли в неї заплановане весілля.
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