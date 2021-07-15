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    Еліна Світоліна сьогодні останній день наречена

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    Еліна Світоліна виходить заміж - Еліна Світоліна сьогодні останній день наречена
    Еліна Світоліна виходить заміж
    Фото з відкритих джерел

    Її майбутній чоловік Гаель Монфіс анонсував весілля

    Французький тенісист Гаель Монфіс анонсував весілля з першою ракеткою України Еліною Світоліною. На своїй сторінці у соцмережах майбутній чоловік одеситки виклав фото, яке підписав: «Останній день – наречена».

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    Еліна Світоліна раніше показала обручку, яку їй подарував Гаель. Пізніше тенісистка відмовилася відповідати на запитання, коли в неї заплановане весілля.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Еліна Світоліна сьогодні останній день наречена