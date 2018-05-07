Паралімпійська команда України з голболу виграла міжнародний турнір у Бельгії
- Сьогодні, 17:35
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У Брюсселі українки не залишили шансів своїм конкуренткам
Українські голболістки показали свій клас на міжнародному турнірі з голболу, який проходив 1-6 травня у Брюсселі (Бельгія).
Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.
Спортсменкам вдалось обіграти представниць шести країн (національні збірні команди Данії, Греції, Швеції, Іспанії, Бельгії та клуб «Геркулес» з Нідерландів) і стати першими.
У боротьбі за золото українським спортсменкам вдалось перемогти найсильнішу з команд – команду зі Швеції з рахунком 4:2.
Чемпіонками стали:
Лук’янчук Ольга (Житомирська)
Мартинович Катерина (Тернопільська)
Пасько Лілія (Полтавська)
Рудь Олена (Харківська)
Стецяк Юлія (Тернопільська)
Факеєва Юлія (Харківська)
Ця команда – це оновлений склад національної паралімпійської збірної команди України з голболу (у команді – три тотально незрячі спортсменки та лише три з попереднього складу).
Дівчата вперше таким складом виступають на міжнародних змаганнях.