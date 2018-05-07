Паралімпійська команда України з голболу виграла міжнародний турнір у Бельгії

У Брюсселі українки не залишили шансів своїм конкуренткам

Українські голболістки показали свій клас на міжнародному турнірі з голболу, який проходив 1-6 травня у Брюсселі (Бельгія). Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України. Спортсменкам вдалось обіграти представниць шести країн (національні збірні команди Данії, Греції, Швеції, Іспанії, Бельгії та клуб



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У Брюсселі українки не залишили шансів своїм конкуренткам

Українські голболістки показали свій клас на міжнародному турнірі з голболу, який проходив 1-6 травня у Брюсселі (Бельгія).

Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

Спортсменкам вдалось обіграти представниць шести країн (національні збірні команди Данії, Греції, Швеції, Іспанії, Бельгії та клуб «Геркулес» з Нідерландів) і стати першими.

У боротьбі за золото українським спортсменкам вдалось перемогти найсильнішу з команд – команду зі Швеції з рахунком 4:2.

Чемпіонками стали:

Лук’янчук Ольга (Житомирська)

Мартинович Катерина (Тернопільська)

Пасько Лілія (Полтавська)

Рудь Олена (Харківська)

Стецяк Юлія (Тернопільська)

Факеєва Юлія (Харківська)

Ця команда – це оновлений склад національної паралімпійської збірної команди України з голболу (у команді – три тотально незрячі спортсменки та лише три з попереднього складу).

Дівчата вперше таким складом виступають на міжнародних змаганнях.