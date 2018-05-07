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    Паралімпійська команда України з голболу виграла міжнародний турнір у Бельгії

    У Брюсселі українки не залишили шансів своїм конкуренткам
    Українські голболістки показали свій клас на міжнародному турнірі з голболу, який проходив 1-6 травня у Брюсселі (Бельгія). Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України. Спортсменкам вдалось обіграти представниць шести країн (національні збірні команди Данії, Греції, Швеції, Іспанії, Бельгії та клуб
    • Сьогодні, 17:35
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    У Брюсселі українки не залишили шансів своїм конкуренткам

    Українські голболістки показали свій клас на міжнародному турнірі з голболу, який проходив 1-6 травня у Брюсселі (Бельгія).

    Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    Спортсменкам вдалось обіграти представниць шести країн (національні збірні команди Данії, Греції, Швеції, Іспанії, Бельгії та клуб «Геркулес» з Нідерландів) і стати першими.

    У боротьбі за золото українським спортсменкам вдалось перемогти найсильнішу з команд – команду зі Швеції з рахунком 4:2.

    Чемпіонками стали:

    Лук’янчук Ольга (Житомирська)
    Мартинович Катерина (Тернопільська)
    Пасько Лілія (Полтавська)
    Рудь Олена (Харківська)
    Стецяк Юлія (Тернопільська)
    Факеєва Юлія (Харківська)

    Ця команда – це оновлений склад національної паралімпійської збірної команди України з голболу (у команді – три тотально незрячі спортсменки та лише три з попереднього складу).

    Дівчата вперше таким складом виступають на міжнародних змаганнях.

    спорт Бельгія українці
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