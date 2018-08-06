Паралімпійська збірна України стала срібним призером чемпіонату Європи з футболу



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У півфіналі синьо-жовті обіграли Ірландію, а у вирішальному поєдинку поступилися Росії

Приз найкращому гравцю чемпіонату Європи отримав українець Віталій Романчук

Паралімпійська збірна України привезла срібні медалі з чемпіонату Європи, який проходив 25 липня — 5 серпня в Нідерландах.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Вітчизняні футболісти посіли друге місце у групі В, де змагалися з командами Росії, Англії, Іспанії та Фінляндії.

У півфіналі синьо-жовті обіграли Ірландію, а у вирішальному поєдинку поступилися Росії.

Третє місце дісталося ірландцям, які в дуелі за бронзу здолали господарів турніру — нідерландців.

Приз найкращому гравцю чемпіонату Європи отримав українець Віталій Романчук, який також став одним із трьох кращих бомбардирів змагань.

Чемпіонат Європи

Група В

Україна — Фінляндія — 8:0

Україна — Іспанія — 8:0

Україна — Росія — 0:1

Україна — Англія — 2:0

1/2 фіналу

Ірландія — Україна — 0:3

Фінал

Росія — Україна — 3:2

Зазначимо, що чемпіоном Європи паралімпійська збірна України ставала п'ять разів (1999, 2002, 2006, 2010, 2014), у тому числі перемігши на попередньому континентальному форумі в Португалії.