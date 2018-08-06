Паралімпійська збірна України стала срібним призером чемпіонату Європи з футболу
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Приз найкращому гравцю чемпіонату Європи отримав українець Віталій Романчук
Паралімпійська збірна України привезла срібні медалі з чемпіонату Європи, який проходив 25 липня — 5 серпня в Нідерландах.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Вітчизняні футболісти посіли друге місце у групі В, де змагалися з командами Росії, Англії, Іспанії та Фінляндії.
У півфіналі синьо-жовті обіграли Ірландію, а у вирішальному поєдинку поступилися Росії.
Третє місце дісталося ірландцям, які в дуелі за бронзу здолали господарів турніру — нідерландців.
Приз найкращому гравцю чемпіонату Європи отримав українець Віталій Романчук, який також став одним із трьох кращих бомбардирів змагань.
Чемпіонат Європи
Група В
Україна — Фінляндія — 8:0
Україна — Іспанія — 8:0
Україна — Росія — 0:1
Україна — Англія — 2:0
1/2 фіналу
Ірландія — Україна — 0:3
Фінал
Росія — Україна — 3:2
Зазначимо, що чемпіоном Європи паралімпійська збірна України ставала п'ять разів (1999, 2002, 2006, 2010, 2014), у тому числі перемігши на попередньому континентальному форумі в Португалії.