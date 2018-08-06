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    Паралімпійська збірна України стала срібним призером чемпіонату Європи з футболу

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    У півфіналі синьо-жовті обіграли Ірландію, а у вирішальному поєдинку поступилися Росії - Паралімпійська збірна України стала срібним призером чемпіонату Європи з футболу
    У півфіналі синьо-жовті обіграли Ірландію, а у вирішальному поєдинку поступилися Росії

    Приз найкращому гравцю чемпіонату Європи отримав українець Віталій Романчук

    Паралімпійська збірна України привезла срібні медалі з чемпіонату Європи, який проходив 25 липня — 5 серпня в Нідерландах.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Вітчизняні футболісти посіли друге місце у групі В, де змагалися з командами Росії, Англії, Іспанії та Фінляндії.

    У півфіналі синьо-жовті обіграли Ірландію, а у вирішальному поєдинку поступилися Росії.

    Третє місце дісталося ірландцям, які в дуелі за бронзу здолали господарів турніру — нідерландців.

    Приз найкращому гравцю чемпіонату Європи отримав українець Віталій Романчук, який також став одним із трьох кращих бомбардирів змагань.

    Чемпіонат Європи

    Група В

    Україна — Фінляндія — 8:0

    Україна — Іспанія — 8:0

    Україна — Росія — 0:1

    Україна — Англія — 2:0

    1/2 фіналу

    Ірландія — Україна — 0:3

    Фінал

    Росія — Україна — 3:2

    Зазначимо, що чемпіоном Європи паралімпійська збірна України ставала п'ять разів (1999, 2002, 2006, 2010, 2014), у тому числі перемігши на попередньому континентальному форумі в Португалії.

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