Депутат Павелко цькує НАБУ та Держфінмоніторинг на «Динамо» (фотофакт)



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Андрій Павелко просить з'ясувати чи здійснюють Dynamo Kiev (Cyprus) та Newport Management LTD (BVI) виплати гравцям та працівникам «Динамо»

Очільник ФФУ підозрює, що київський футбольний гранд ухиляється від податків

Народний депутат України та президент Федерації футболу України Андрій Павелко вчора, 22 листопада, під час пленарного засідання Верховної Ради збирав підписи народних депутатів України під зверненнями, які стосувалися заробітної плати працівників та гравців футбольного клубу «Динамо» (Київ). Зокрема, кореспонденту «Главкома» вдалося зафіксувати відповідні звернення до голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського та директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

У зверненнях, які Андрій Павелко пропонував підписати колегам-нардепам, зазначається, що за підсумками 2017 року «Динамо» сплатило до бюджету 830 тис. грн військового збору, а донецький «Шахтар» в 36 разів більше - близько 30 млн грн.

Зокрема, очільник ФФУ просить з'ясувати чи здійснюють Dynamo Kiev (Cyprus) та Newport Management LTD (BVI) виплати гравцям та працівникам «Динамо» (Київ), а також чи здійснюється оплати податків від доходів одержаних від цих компаній.

Варто зазначити, що Андрію Павелку на той момент вдалося зібрати вже більше 10 підписів під зазначеними документами. Зокрема, кореспонденту «Главкома» вдалося зафіксувати, як член ВО «Свобода» Юрій Левченко також поставив свій автограф під одним з них.

Нагадаємо, футбольний клуб «Динамо» (Київ) заплатив близько 85 млн грн до бюджету України за зобов'язаннями 2017 року.

Про це йдеться у відповіді на запит Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 13 серпня 2018 року, оприлюдненій на офіційному сайті клубу.