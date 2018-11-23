«Геть від Москви» у виконанні Петра Порошенка

Коли президент говорить про можливий реванш проросійських сил, то чомусь зовсім забуває, що ці самі «реваншисти» знаходяться поруч з ним

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Украинский парламент предварительно одобрил поправки к конституции, закрепляющие стратегический курс Украины на вступление в НАТО и ЕС. Это открывает путь к окончательному принятию решения по европейской и евроатлантической интеграции уже на следующей сессии Верховной рады. В пятницу, 23 ноября, президент Петр Порошенко, инициировавший эти поправки, празднует победу. Однако дальнейший внешнеполитический курс Киева будет зависеть от результатов президентских и парламентских выборов, которые пройдут в 2019 году.

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Предварительное принятие поправок к конституции украинские власти воспринимают как победу над Россией. Петр Порошенко уверен, что, закрепляя в конституции неизменность курса на вступление в НАТО и ЕС, Киев шлет послание Москве: мы расстаемся окончательно и бесповоротно. Мол, есть Основной закон, который даже в случае реванша пророссийских сил не позволит им повернуть вектор движения страны на 180 градусов.

Оптимизму президента и его соратников, конечно же, можно только позавидовать. Да и сам Порошенко-оптимист, наверное, с завистью смотрит на Порошенко-пессимиста. Ведь и он сам, и все мы были свидетелями того, как быстро и вероломно менял под себя конституцию тот же Виктор Янукович. В 2010 году Конституционный суд позволил ему вернуть президентскую форму правления вместо парламентско-президентской. Это уже потом заговорили об узурпации власти Януковичем. Но в тот момент большинство политической элиты, в том числе и Петр Порошенко, который был членом правительства Николая Азарова, спокойно восприняли волюнтаризм Януковича.

Поэтому вопрос, смогут ли конституционные нормы о НАТО и ЕС уберечь страну от резких колебаний во внешней политике в случае прихода к власти пророссийских сил, - чисто риторический. К тому же сегодня практически каждый претендент на президентское кресло декларирует необходимость принятия нового Основного закона. А это означает, что срок действия нынешних поправок к конституции может быть ограниченным. И лозунг «прочь от Москвы», который украшает сейчас бигборды Порошенко, на деле может превратиться в банальную предвыборную технологию. Чего не хотелось бы.

Интеграция Киева в НАТО и ЕС: шаг вперед, два назад

Война в Донбассе и аннексия Крыма, конечно же, не оставляют выбора нынешнему руководству Украины. НАТО и ЕС - хороший и эффективный инструмент защиты страны от агрессивной соседки - России. Казалось бы, иного пути у украинского государства попросту нет. Но так думали и раньше - до войны с РФ. В конце 90-х президент Леонид Кучма пытался ускорить процесс присоединения страны к НАТО, но все закончилось после убийства журналиста Георгия Гонгадзе и «кассетного скандала». В середине 2000-х президент Виктор Ющенко декларировал европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, но реализовать свои планы так и не смог в силу субъективных и объективных причин.

Но очевидно одно: каждый раз, когда Киев делал шаг в сторону НАТО и ЕС, на его пути обязательно возникала Москва. Поэтому наивно было бы полагать, что сам факт закрепления в конституции курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию может обезопасить Украину от влияния России. Кремль не намерен сдаваться. А это значит, что в ближайшее время в украинском государстве могут активизироваться противники НАТО и ЕС. Они есть как в парламенте, так и вне его стен. Агенты влияния не скрывают своих взглядов и намерений.

Когда президент Порошенко говорит о возможном реванше пророссийских сил, то почему-то совершенно забывает, что эти самые «реваншисты» находятся совсем рядом с ним. Они свободно летают в Москву, скупают украинские телеканалы, встречаются с украинским президентом и демонстрируют полную безнаказанность. Имена лидеров реванша, готовых развернуть страну к России, знают в Украине. Но вот в риторике президента Порошенко они напоминают мифических героев - без имен и фамилий.

Нужна ли Украина НАТО и ЕС?

Как скоро НАТО и ЕС готовы принять Украину в свои ряды, пока не известно. И Североатлантический альянс, и Европейский Союз дали четко понять Киеву - путь к членству в этих организациях лежит через серьезные преобразования внутри самой Украины. Одного лозунга «прочь от Москвы» для НАТО и ЕС недостаточно. Есть четкие критерии, которым должно соответствовать украинское государство. И речь идет не только о его армии, но и о настоящих европейских ценностях.

Выполнить обязательства перед НАТО и Евросоюзом Украине может помешать не только Россия, но и внутриполитическая ситуация в стране. Коррупция в высших эшелонах власти, сложная ситуация с реформированием армии и экономики пока что ставят под сомнение декларации Петра Порошенко. Да, Киев хочет в НАТО и ЕС. Да, альтернативы этому нет. Да, Россия этому противиться.

Но вот готова ли Украина кардинально меняться для того, чтобы ее воспринимали как равную? Готова ли нынешняя политическая элита пожертвовать своими меркантильными интересами ради будущего страны? Будут ли в украинском государстве реальные, а не остающиеся только на бумаге реформы? Ответов именно на эти вопросы, вероятно, сейчас и ждут в Брюсселе.

Джерело: Deutsche Welle

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