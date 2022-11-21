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Олімпійські чемпіони звернулися до президента України: просимо захисту футбольної спільноти від замовного тиску за гроші проросійських олігархів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Олімпійські чемпіони звернулися до президента України: просимо захисту футбольної спільноти від замовного тиску за гроші проросійських олігархів
Олексій Михайліченко, один з тих, хто звернувся до Зеленського
фото з відкритих джерел

Чемпіони просять про підтримку та гарантії чесних виборів керівництва УАФ

Українські олімпійські чемпіони з футболу, а саме Олексій Михайличенко, Євген Яровенко та Олексій Чередник звернулися до Президента України Володимира Зеленського із відкритим листом та закликом про захист футбольної спільноти. Текст відповідного звернення є у розпорядженні редакції.
Олімпійські чемпіони вказують, що українська футбольна спільнота завжди відчувала підтримку з боку Володимира Зеленського, та саме зараз вона потрібна, як ніколи раніше. 

«Бо поки в Україні триває війна з російським терористом, проросійські політики від забороненої партії ОПЗЖ намагаються знищити перспективи розвитку українського спорту загалом і футболу зокрема зсередини.

Перше. Щонайменше три представники ОПЗЖ – Михайло Кошляк, Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич – минулого тижня ввійшли до команди Національного олімпійського комітету. Через суспільний осуд двох нардепів ОПЗЖ із НОК виключили, але одного депутата ОПЗЖ із Дніпропетровської облради, Кошляка, і досі лишили. 

Друге. Окремі представники ОПЗЖ, а заразом і «Батальйону Монако», продовжують ганебні спроби знищення українського футболу через свої корупційні зв’язки та шляхом тиску на керівництво УАФ сфальшованими кримінальними звинуваченнями.

Третє. Ті самі представники проросійської партії та лобісти інтересів росії під час організації ЧС-2018 розповідають у футбольних колах про те, що за ними нібито «стоять люди з ОП», і тому вони мають зелене світло на незаконне переслідування керівництва УАФ.

Четверте. Ті ж самі соратники зрадника Віктора Медведчука на десятому місяці війни замість щонайменше зникнення з екранів телебачення, навпаки, стали героями держаного марафону «Єдині новини», – йдеться у тексті відкритого листа. 

Олімпійські чемпіони звернулися до президента України: просимо захисту футбольної спільноти від замовного тиску за гроші проросійських олігархів фото 1

Автори звернення додають, що вищеперераховані факти вважають «ганьбою та зневагою до українського народу, який кров’ю й потом зараз виборює свою незалежність від Росії». 

Звертаючись до Зеленського, олімпійські чемпіони з футболу просять про підтримку та гарантії чесних виборів керівництва УАФ.

«Просимо підтримки та відповідної реакції! Просимо захисту футбольної спільноти від замовного кримінального тиску за гроші проросійських олігархів! Просимо гарантій демократичних виборів в УАФ, які обов'язково відбудуться після нашої спільної перемоги над російським агресором та його посіпаками!

Ми розраховуємо на Вашу послідовність, пане Президенте, і віримо, що Ви не дозволите брудним грошам домінувати над справедливістю та патріотизмом!», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, проти УАФ, на хвилі масової інформаційної атаки з 2018 року, було відкрито кілька кримінальних проваджень. Майже 4 роки справи не мали ніякого руху, деякі з них закрили, а деякі, через відсутність доказів вини очільника УАФ Андрія Павелка, від НАБУ скерували до Нацполіції. 

Але зараз в одній зі справ – про розтрату коштів УЄФА – співробітникам УАФ почали вручати підозри. В Асоціації одразу натякнули на замовний характер цього переслідування, бо стосується справа офшору «Ньюпорт», який понад 20 років контролювався братами Суркісами та дійсно освоював кошти УЄФА.

Теги: війна гроші НОВИНИ ФУТБОЛУ Володимир Зеленський

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