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Мати очільника Української асоціацїї футболу стала власницею маєтку за понад $5 млн

glavcom.ua
Мати очільника Української асоціацїї футболу стала власницею маєтку за понад $5 млн
Нерухомість родини Павелків розташована біля Києва
фото з відкритих джерел

Єременко стала власницею 84 сотки землі та будинку на ній площею 1232 кв м

Зоя Єременко – мати керівника Української асоціації футболу та екснардепа Андрія Павелка, оформила у власність великий будинок та земельну ділянку під Києвом, ринкова вартість яких перевищує $5 млн. Про це йдеться в сюжеті Олександра Крижанівського для програми «Гроші» (Телеканал «1+1»).

За даними держреєстру, 19 вересня 2022 року Єременко стала власницею 84 сотки землі та будинку на ній площею 1232 кв м. Нерухомість розташована в садовому товаристві «Олена», що в Хотянівці під Києвом.

Ринкова вартість згаданої землі біля $300 тис. А будинок, за розрахунками ріелторів, може коштувати $5 млн і більше.

В декларації за 2018 рік тоді як народний депутат Павелка вказав, що орендує Хотянівці будинок площею 123 кв м. За візуальними спостереженнями журналістів, схожу площу в маєтку Єременко має будиночок охорони. Натомість, будинок власників виглядає не тільки значно більшим, а і давно обжитим.

За даними програми, саме в цьому будинку 18 жовтня правоохоронці проводили обшуки у одній із справ про розкрадання коштів в УАФ. Хоча сам Павелко обшук заперечував, журналісти продемонстрували оперативну зйомку його проведення. Зокрема, на відео зафіксована тераса з позолоченими меблями, окремі кімната для багатьох десятків пар коштовного чоловічого взуття вартістю в понад $150 тисяч, та кімната з жіночим взуттям, парфумами та сумочками, вартість якого перевищує $50 тис.

Нагадаємо, як писав «Главком», бізнесмени та політики, які пересиджують війну у Монако, Іспанії та Італії вирішили влаштувати футбольну революцію в Україні. До складу так званої «збірної Монако», що прагне посунути Андрія Павелка з посади президента УАФ за допомогою кримінального та медійного тиску увійшли, зокрема, власник «Динамо» Григорій Суркіс, представники ФК «Рух» Григорій Козловський та Олександр Шевченко, а також експрезидент «Олімпіка» Владислав Гельзін.

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Теги: Андрій Павелко будинок корупція Українська асоціація футболу

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