Чому «справа Павелка» виявилася пшиком і до чого тут італієць Колліна: подробиці від адвоката

Перед виборами голови Української асоціації футболу несподівано реанімована справа, яку НАБУ відкрило чотири року тому

Денис Бугай пояснює деталі нової атаки на керівника Української асоціації

Ще чотири роки тому Національне антикорупційне бюро України зареєструвало кримінальне провадження щодо будівництва заводу Української асоціації футболу (УАФ) із виробництва штучної трави для футбольних міні-майданчиків. Цією «футбольною справою» детективи займалися три роки, після чого в Офісі генпрокурора заявили про відсутність доказів вини керівника УАФ Андрія Павелка, а саму справу передали у поліцію. Сталося це у вересні минулого року. І ось зараз, через рік, у цьому ж провадженні Павелко вручили повідомлення про підозру. Все це відбувається на хвилі активної медійної війни навколо УАФ та на фоні заяв самої Асоціації про замовне кримінальне переслідування її співробітників.

Уперше на інтерв’ю з цього приводу погодився відомий український юрист, експрезидент Асоціації правників України, адвокат з команди правників Української асоціації футболу Денис Бугай. У розмові він розкрив деталі, невідомі до цього часу широкому загалу, які, власне, багато чого пояснюють.

Експрезидент Асоціації правників України, адвокат з команди правників Української асоціації футболу Денис Бугай

Почнемо з такого запитання: чому після ознайомлення з текстом підозри, врученої керівнику УАФ, юристи Асоціації заявили, що «справа Павелка» виявилася пшиком, і цитую: «це повне фіаско фальсифікаторів кримінального провадження»?

Тому що так і є. Справа, в якій ми отримали підозру була зареєстрована НАБУ у 2018 році. Три роки детективи її ретельно розслідували. Були обшуки, допити, міжнародно-правові доручення до ОАЕ, Німеччини, Данії, Великобританії, Швейцарії, якщо я не помиляюсь. Спектр проведених слідчих заходів був дуже широким і повним, з точки зору того, щоб прийти до висновку про наявність або відсутність у діях керівництва УАФ складу злочину. Результат всім відомий. Керівник САП публічно його коментував. Доказів вини суб’єкта їх підслідності, тобто Андрія Павелка, встановлено не було. Тож справу у вересні 2021 року передали в Нацполіцію.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко

Але зараз у справі, очевидно, щось змінилося. Нововиявлені обставини? З’явилися нові свідчення, експертизи, які лягли в основу підозр?

У тому то й справа, що ні. За більше ніж рік перебування справи в поліції слідчі жодного разу не спілкувалися з представниками УАФ, навіть не було жодного додатково допиту чи уточнень.

У цій справі взагалі не з’явилося нічого нового, а навпаки. З матеріалів провадження наразі «випущено», а точніше сказати, зумисно приховано надважливі обставини і документи, які знімають будь-які підозри з представників УАФ. Мова, зокрема, про платіж арабської компанії S.D.T, який був та який повністю спростовує звинувачення у завищенні цін чи переплатах збоку «ФФУ Продакшн».

Одразу скажу, що факт «приховування» таких доказів свідчать про вчинення прокурором злочину – притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи. З цього приводу обов’язково буде подана заява до Державного бюро розслідувань.

Повертаючись до хронології тих подій: компанія S.D.T, за письмовою рекомендацією представника німецького виробника «штучної трави» Polytan, надавало заводу УАФ із виробництва футбольного покриття – «ФФУ Продакшн» – широкий спектр послуг: перемовини з іноземними виробниками обладнання, підписання договорів, придбання та супровід поставок обладнання на сам завод у Київській області. За ці послуги «ФФУ Продакшн» сплачувало певні кошти протягом усього періоду співпраці з S.D.T.

Наприкінці співпраці, після проведеного перерахунку оплати послуг, «ФФУ Продакшн» виставив арабському партнеру фінансову претензію про те, що сума сплачених коштів перевищувала вартість наданих послуг. У S.D.T теж усе порахували та погодилися з претензію замовника. Тому у підсумку, ми говоримо про те, що УАФ повернула цю переплату собі у повному обсязі та витратила вказані кошти на закриття інших своїх нагальних потреб.

А ось експертизи, яка б підтверджувала завдані у цьому провадженні хоч кому-небудь якісь збитки, немає взагалі. Це, звичайно, що нонсенс. В розпорядженні УАФ натомість є висновки їх міжнародних аудиторів, які підтверджують легальність усіх фінансових операцій та засвідчують відсутність збитків.

Про які нагальні проблеми УАФ йшлося? Повернені кошти одразу були витрачені?

Так. І є низка документів, які це підтверджують. Точніше були – у матеріалах провадження НАБУ, але кудись поділися зараз, коли справа опинилася в руках слідчих Нацполіції. Підозрюю, що вони умисно не взяті до уваги під час складання повідомлення про підозру.

Сам факт витрати повернених коштів повністю спростовує твердження слідства про нібито привласнення кимось якихось сум. Тим паче, що фізично, вони навіть не заходили на рахунки Асоціації футболу.

Це, скоріш за все, нові для ЗМІ обставини, але я вважаю за потрібне їх озвучити. Річ у тім, що згідно з договором про співробітництво з П'єрлуїджі Колліною, укладеного ще у 2012 році та розірваного пізніше за взаємною згодою сторін, УАФ мала перед ним заборгованість. З метою стягнення цих коштів, Колліна звернувся із позовом до суду у Швейцарії. Спір, врешті-решт, вдалося врегулювати, однак тільки після того, як ті самі «переплачені на користь S.D.T.» кошти в УАФ спрямували на покриття заборгованості перед італійським суддею.

Розрахунок з Колліною компанія S.D.T здійснила через власного контрагента – Softex. І це є звичайною світовою практикою, поширеною у корпоративному світі між приватними юридичними особами. У такий спосіб, серед іншого, УАФ ще й уникла додаткових фінансових втрат, на продаж, а потім на купівлю іноземної валюти.

Цікаво. Тоді виникає запитання про потерпілих у цьому провадженні…

Цілком слушне зауваження. І у провадженні, за версією слідства, потерпілою стороною є саме УАФ, хоч Асоціація такого статусу немає і мати не може.

УАФ навпаки отримала від S.D.T весь комплекс послуг, який замовляла, збудувала перший український завод із виробництва штучного футбольного покриття, а паралельно – ще й врегулювала нагальне боргове питання з одним зі своїх екскредиторів. Тобто абсурдність версії слідчих і прокурорів – на поверхні.

Окрім того, позиція обвинувачення у цій справі взагалі ґрунтується на очевидно сфальсифікованих доказах – матеріалах негласних слідчих розшукових дій. Прокурор видав матеріали, опубліковані в Інтернеті, за докази. І за цим фактом вже розпочато кримінальне провадження ДБР.

Ми сподіваємося, що судді не лише зараз будуть ретельно вивчати усі аргументи та документи, але й згодом детально розглядатимуть справи стосовного тих, хто займався фальсифікацією матеріалів кримінальних проваджень проти УАФ. Таких наразі вже кілька. А синхронність їх реанімації з безперспективного стану через підробку «доказів», грубі порушення КПК, одні й ті самі виконавці тільки підтверджують їх замовний характер.

Готуючись до інтерв’ю, журналіст з власних джерел отримала документи, які можуть мати стосунок до провадження, тому також їх публікує: договір про співробітництво з Колліною, платіжка на його ім’я від контрагента S.D.T – компанії Softex.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу незабаром повинна провести вибори президента. Каденція чинного голови Андрія Павелка завершилась влітку, проте через війну вибори, які мали відбутися в березні, відклали.

Звітно-виборчий конгрес мав пройти у вересні, та суд заборонив обирати на ньому нового керівника УАФ. Наразі точну дату виборів не призначили. Ймовірно це має статися до середини грудня, коли УЄФА проводитиме Континентальний конгрес.

Там обраний президент УАФ може бути обраний членом виконкому організації.

Інна Михайлівська, «Главком»