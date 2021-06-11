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    Перед грою з Нідерландами збірна України отримала підсилення

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    Віктор Циганков зможе допомогти збірній в Амстердамі - Перед грою з Нідерландами збірна України отримала підсилення
    Віктор Циганков зможе допомогти збірній в Амстердамі
    Фото з відкритих джерел

    Віктор Циганков залікував пошкодження і повернувся до загальної групи

    В день старту чемпіонату Європи з футболу лазарет української збірної спорожнів. Півзахисник «Динамо» Віктор Циганков, який через травму пропустив останні контрольні зустрічі національної команди, повернувся до загальної групи. Він також вилетить до Амстердама, де 13 червня пройде матч Нідерланди – Україна.

    Фото: УАФ
    Фото: УАФ

    До Голландії команда Андрія Шевченка відправиться 11 червня після ранкового тренування і традиційної прес-конференції гравців.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 Віктор Циганков
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    Перед грою з Нідерландами збірна України отримала підсилення