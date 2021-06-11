Перед грою з Нідерландами збірна України отримала підсилення

Віктор Циганков залікував пошкодження і повернувся до загальної групи

В день старту чемпіонату Європи з футболу лазарет української збірної спорожнів. Півзахисник «Динамо» Віктор Циганков, який через травму пропустив останні контрольні зустрічі національної команди, повернувся до загальної групи. Він також вилетить до Амстердама, де 13 червня пройде матч Нідерланди – Україна.

Фото: УАФ

До Голландії команда Андрія Шевченка відправиться 11 червня після ранкового тренування і традиційної прес-конференції гравців.