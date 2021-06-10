Суркіс прокоментував відставку спортивного директора «Динамо»

Олексію Михайличенку приїлася робота на керівній посаді в клубі

Власник київського «Динамо» Ігор Суркіс розповів про перехід спортивного директора клубу Олексія Михайличенка на роботу в Українську асоціацію футболу.

«У мене немає взагалі ворогів. Всі, хто працює на футбол, це все мої друзі. Але вони повинні працювати на футбол, а не імітувати, що працюють на футбол. Знаєте, є хороша приказка: якщо наречена йде до іншого, невідомо, кому повезло, – наводить слова Суркіса «Футбол 1». – Якщо Михайличенко буде працювати на український футбол, а не розводити якісь інтриги… Я вкладаю в футбол свої гроші і здоров'я, багато чого не подобається і я про це говорю. Там, де буде свавілля по відношенню до нашої команди, я буду говорити, без застосування нецензурних слів, але буду говорити дуже голосно про це.

Я знаю одне – київське «Динамо» сьогодні є постачальником всіх гравців в усі національні збірні країни, тому з нами треба розмовляти просто шанобливо і ставитися до «Динамо» однаково, як ставляться до інших клубів. У мене немає ні з ким війни.

Відхід Михайличенка – це зрада, дезертирство? Ніяк не хочу пояснювати, він мені сказав, що це зміна обстановки. Приїлася йому робота в київському «Динамо». Більше не хочу коментувати, він заслужена людина, багато досяг у футболі і нехай він далі продовжує працювати, але, підкреслюю, на український футбол».

Олексій Михайличенко став першим віце-президентом Української асоціації футболу.