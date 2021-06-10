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    Виконком УАФ проведе термінове засідання через скандал з формою: що вирішуватимуть

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    УАФ може затвердити статус офіційних футбольних символів України &ndash; гасел &laquo;Слава Україні&raquo; і &laquo;Героям Слава&raquo; - Виконком УАФ проведе термінове засідання через скандал з формою: що вирішуватимуть
    УАФ може затвердити статус офіційних футбольних символів України – гасел «Слава Україні» і «Героям Слава»
    Фото: Андрій Павелко

    Глава УАФ заявив, що футбольні символи України «мають бути захищені і увіковічені в футбольній традиції нашої держави»

    Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко під час візиту до Рима для переговорів з УЄФА виступив з ініціативою оперативно скликати онлайн засідання Виконкому УАФ через скандал з формою збірної України.

    Як написав Павелко у Facebook, «футбольні символи України, давно визнані усіма нашими вболівальникам і футбольною спільнотою загалом, мають бути захищені і увіковічені в футбольній традиції нашої держави».

    Саме тому завтра на розгляд і голосування членів Виконкому УАФ він запропонував винести кілька питань:

    • про затвердження статусу офіційних футбольних символів України – гасел «Слава Україні» і «Героям Слава»;
    • про затвердження малого і великого герба національних збірних України (із зображенням карти України у її неподільних кордонах, які визнані ООН, з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей).

    «Дякую усім нашим вболівальникам за шалену підтримку УАФ і нового дизайну форми національної збірної. Дякую вам за небайдужість, за ваші відверті публічні позиції і таку щиру реакцію на сьогоднішні події», – зазначив Павелко.

    За його словами, намагаючись прибрати з футболок наших гравців два надрукованих всередині слова, наші «друзі» сприяли тому, що сьогодні усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

    «Переконаний, що важелі впливу тих, кому не подобаються цілісність і патріотичність спортивної української нації, дали фатальну тріщину і довели їх неефективність. І, за будь-яких, обставин, гасла «Слава Україні» і «Героям Слава» не можуть нікуди зникнути, бо немає такої сили, яка здатна викорінити ці слова зі свідомості українців чи затьмарити їх неймовірну енергетику», – резюмував Павелко.

    Раніше стало відомо, що УЄФА піддався на істерику з боку Росії з приводу дизайну української форми і рекомендував грати на чемпіонаті Європи у футболках без напису «героям слава!».

    На футболках України зображений обрис кордонів нашої країни, який включає в себе півострів Крим, а також Донецьк і Луганськ.

    До слова, посольство США приміряло нову скандальну форму збірної України (фото).

    Раніше Путін відреагував на нову форму збірної України.

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    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Павелко скандал Євро-2020
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    Виконком УАФ проведе термінове засідання через скандал з формою: що вирішуватимуть