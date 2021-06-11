Футбольний скандал. Ексрегіонал Колесніков злякався напису «Героям слава!»

Борис Колесніков не вірить, що УЄФА дозволить українській збірній грати у футболках з написом « Героям слава! »

11 червня пройдуть переговори щодо збереження привітання на футболках збірної України

Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу і одним із перших питань, яке потребує негайного вирішення, постала викликана російською істерією вимога прибрати з футболок гравців збірної України гасла «Героям слава!»

Голова Української асоціації футболу Андрій Павелко перебуває на переговорах з УЄФА в Римі, а паралельно збирається Виконком УАФ, на якому затвердять офіційні футбольні символи України – гасла «Слава Україні» і «Героям Слава».

Колишній ексрегіонал Борис Колесніков, який в уряді Януковича очолював Міністерство інфраструктури, впевнений, що шансів в української сторони на збереження напису на футболках немає.

«Зрозуміло, що УЄФА «дотисне» УАФ щодо напису, це був від самого початку скандальний варіант. Чому ж не взяти абсолютно мирний вірш Тараса Шевченка: «Наша дума, наша пісня не вмре, не згине, от де, люде наша слава, слава Україні», – написав Колесніков у себе в Facebook.

Відкриття чемпіонату Європи відбудеться на Олімпійському стадіоні в Римі о 21:35, а в 22:00 розпочнеться перший матч турніру, в якому зустрінуться збірні Туреччини та Італії.