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    Футбольний скандал. Ексрегіонал Колесніков злякався напису «Героям слава!»

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    Борис Колесніков не вірить, що УЄФА дозволить українській збірній грати у футболках з написом &laquo;Героям слава!&raquo; - Футбольний скандал. Ексрегіонал Колесніков злякався напису «Героям слава!»
    Борис Колесніков не вірить, що УЄФА дозволить українській збірній грати у футболках з написом «Героям слава!»
    Фото з відкритих джерел

    11 червня пройдуть переговори щодо збереження привітання на футболках збірної України

    Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу і одним із перших питань, яке потребує негайного вирішення, постала викликана російською істерією вимога прибрати з футболок гравців збірної України гасла «Героям слава!»

    Голова Української асоціації футболу Андрій Павелко перебуває на переговорах з УЄФА в Римі, а паралельно збирається Виконком УАФ, на якому затвердять офіційні футбольні символи України – гасла «Слава Україні» і «Героям Слава».

    Колишній ексрегіонал Борис Колесніков, який в уряді Януковича очолював Міністерство інфраструктури, впевнений, що шансів в української сторони на збереження напису на футболках немає.

    «Зрозуміло, що УЄФА «дотисне» УАФ щодо напису, це був від самого початку скандальний варіант. Чому ж не взяти абсолютно мирний вірш Тараса Шевченка: «Наша дума, наша пісня не вмре, не згине, от де, люде наша слава, слава Україні», – написав Колесніков у себе в Facebook.

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    Відкриття чемпіонату Європи відбудеться на Олімпійському стадіоні в Римі о 21:35, а в 22:00 розпочнеться перший матч турніру, в якому зустрінуться збірні Туреччини та Італії.

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    Теги: УЄФА Борис Колесніков Андрій Павелко Євро-2020
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    Футбольний скандал. Ексрегіонал Колесніков злякався напису «Героям слава!»