Де дивитися відкриття чемпіонату Європи з футболу

У першому матчі а турнірі зустрінуться збірні Туреччини та Італії

У п'ятницю, 11 червня, візьме старт многостраждальний Євро-2020. Футбольний турнір через коронавірус перенесли на один рік, але пандемія відступила і тепер він пройде навіть з глядачами.

У першій грі в Римі зустрінуться збірні Туреччини та Італії. А перед нею на Олімпійському стадіоні відбудеться церемонія відкриття.

«Церемонія відкриття в Римі стане гідним початком чемпіонату, і я радий, що наша співпраця з такими чудовими артистами, як Мартін Гарікс, Боно і Едж, серед іншого вилилася у виробництво віртуального перформансу, завдяки якому вболівальники по всій Європі і по всьому світу відчують себе ще ближче до ЄВРО. We Are The People втілює собою єдність і свято в серці ЄВРО-2020 року, і я впевнений, що вболівальники будуть в захваті від віртуального шоу, де б вони його не дивилися - вдома або онлайн», – розповів маркетинговий директор УЄФА Гі-Лоран Епстейн.

Церемонія відкриття розпочнеться на телеканалі «Україна». Її початок – о 21:35.

Матчі збірної України

13 червня, Амстердам: Нідерланди - Україна

17 червня, Бухарест: Україна - Північна Македонія

21 червня, Бухарест: Україна - Австрія