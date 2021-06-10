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    Де дивитися відкриття чемпіонату Європи з футболу

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    Відриття турніру нагадуватиме живий концерт на стадіоні - Де дивитися відкриття чемпіонату Європи з футболу
    Відриття турніру нагадуватиме живий концерт на стадіоні
    Фото: УЄФА

    У першому матчі а турнірі зустрінуться збірні Туреччини та Італії

    У п'ятницю, 11 червня, візьме старт многостраждальний Євро-2020. Футбольний турнір через коронавірус перенесли на один рік, але пандемія відступила і тепер він пройде навіть з глядачами.

    У першій грі в Римі зустрінуться збірні Туреччини та Італії. А перед нею на Олімпійському стадіоні відбудеться церемонія відкриття.

    «Церемонія відкриття в Римі стане гідним початком чемпіонату, і я радий, що наша співпраця з такими чудовими артистами, як Мартін Гарікс, Боно і Едж, серед іншого вилилася у виробництво віртуального перформансу, завдяки якому вболівальники по всій Європі і по всьому світу відчують себе ще ближче до ЄВРО. We Are The People втілює собою єдність і свято в серці ЄВРО-2020 року, і я впевнений, що вболівальники будуть в захваті від віртуального шоу, де б вони його не дивилися - вдома або онлайн», – розповів маркетинговий директор УЄФА Гі-Лоран Епстейн.

    Церемонія відкриття розпочнеться на телеканалі «Україна». Її початок – о 21:35.

    Матчі збірної України

    13 червня, Амстердам: Нідерланди - Україна

    17 червня, Бухарест: Україна - Північна Македонія

    21 червня, Бухарест: Україна - Австрія

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Де дивитися відкриття чемпіонату Європи з футболу