Де дивитися відкриття чемпіонату Європи з футболу
У першому матчі а турнірі зустрінуться збірні Туреччини та Італії
У п'ятницю, 11 червня, візьме старт многостраждальний Євро-2020. Футбольний турнір через коронавірус перенесли на один рік, але пандемія відступила і тепер він пройде навіть з глядачами.
У першій грі в Римі зустрінуться збірні Туреччини та Італії. А перед нею на Олімпійському стадіоні відбудеться церемонія відкриття.
«Церемонія відкриття в Римі стане гідним початком чемпіонату, і я радий, що наша співпраця з такими чудовими артистами, як Мартін Гарікс, Боно і Едж, серед іншого вилилася у виробництво віртуального перформансу, завдяки якому вболівальники по всій Європі і по всьому світу відчують себе ще ближче до ЄВРО. We Are The People втілює собою єдність і свято в серці ЄВРО-2020 року, і я впевнений, що вболівальники будуть в захваті від віртуального шоу, де б вони його не дивилися - вдома або онлайн», – розповів маркетинговий директор УЄФА Гі-Лоран Епстейн.
Церемонія відкриття розпочнеться на телеканалі «Україна». Її початок – о 21:35.
Матчі збірної України
13 червня, Амстердам: Нідерланди - Україна
17 червня, Бухарест: Україна - Північна Македонія
21 червня, Бухарест: Україна - Австрія
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