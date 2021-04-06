Розправа над українською шахісткою. Чому в Юлії Осьмак відібрали титул чемпіонки світу?

Гросмейстерку звинуватили у шахрайстві, але доказів жодних

Киянка Юлія Осьмак тріумфально виступила на першості світу серед студентів зі швидких шахів. Вона набрала 4,5 очка з 5 можливих і стала переможницею змагань. Проте невдовзі судді вирішили відібрати нагороду. Юлію звинуватили в читерстві, тобто спортивному шахрайстві. Проте це рішення було суперечливим: його підтримали лише два судді з чотирьох, один був проти, ще один утримався. Так перемога перейшла до польки Юлії Антолак.

Гросмейстери порушень не виявили

Слід зазначити, що це був перший онлайн-чемпіонат світу серед студентів Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). За ним слідкували багато провідних гросмейстерів світу. І рішення суддів з приводу звинувачення українки викликало бурхливу реакцію. Додало хмизу в багаття і те, що ФІДЕ очолює колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Аркадій Дворкович. Враховуючи, що росіяни ведуть війну проти України, остаточний вердикт виглядає упереджено. Тим більше, що жодних доказів вини спортсменки наведено не було.

За шахиню вступилися гросмейстери Олександр Арещенко та Руслан Пономарьов. Перший у відкритому листі звернувся до юриста ФІДЕ Олександра Мартинова і прямо сказав, що експерти, які входили в комісію і ухвалювали остаточне рішення, навчилися хіба що відрізняти слона від коня.

«Професіональні шахісти не знайшли будь-яких відхилень у партіях Осьмак саме в цьому конкретному турнірі. Звідси випливає декілька питань. Перше і дуже важливе: українку покарали за читінг конкретно в цьому турнірі чи були підозри, проведено аналіз її інтернет-партій з попередніх турнірів? Це має вигляд юридичної води. Програму ніхто не бачив, доказів ніхто не бачив. Я з таким же успіхом можу заявити, що це банальна політична заказуха з метою очорнення моєї країни в очах громадськості з боку країни-агресора», – написав у соцмережах Арещенко.

«Я бачив ігри Юлії Осьмак на студентському онлайн-чемпіонаті світу ФІДЕ і можу заявити на 110%, що я не знайшов жодних доказів читерства», – прокоментував ситуацію колишній чемпіон світу Руслан Пономарьов.

Юлія виправдовується за те, що не робила

Як виходити з цієї ситуації не знає й сама Юлія Осьмак. Доказів шахрайства їй не надали, грати в шахи ніхто не забороняв, але навіть апеляцію срібна призерка Шахової Олімпіади подати не може.

– Мене дискваліфікували за порушення якихось правил фейр-плей, – розповіла «Главкому» Юлія. – Але я нічого не порушувала. Ігри проходили в режимі онлайн. Було підключення до «зуму», до мікрофона, відео виводилося на екран. Рішення приймали чотири судді. Двоє були за те, щоб мене дискваліфікувати (серби – прим. авт.), один був проти, ще один утримався.

Попри всі неприємності, Юлія налаштована по-бойовому. Свою правоту доводитиме за шаховою дошкою (фото: facebook)

Деякі експерти у вашій дискваліфікації побачили політичний підтекст. ФІДЕ керують росіяни, у нас з ними військовий конфлікт, і тут українка виграє перший онлайн-чемпіонат світу серед студентів. Ви не припускали, що упередженість могла бути викликана через складні стосунки між нашими країнами?

Я не знаю. Як у цьому можна розібратися? Чим далі все це заходить, тим я менше розумію.

Які вживатимете заходи для того, аби відстояти правду?

Це найскладніше. Фактично за правилами турніру мене ні в чому не звинувачують. Я не можу подати навіть апеляцію. Судитися чи ще щось… Я правил не порушувала. Нічого протиправного не робила. Вони мені також нічого не пояснили. Поки що аналізую ситуацію. Взагалі намагаюсь зрозуміти, що трапилося.

Чому ви не можете подати апеляцію?

Бо так записано в правилах турніру. За регламентом організатори можуть виключити гравця, при цьому нічого не пояснюючи і не надаючи доказів. І брати участь в інших турнірах мені ніхто не забороняв. Тож гратиму в інших змаганнях. Незабаром зіграю на турнірі в Чорногорії. Уже у форматі офлайн.

Виходить, виходу з ситуації ніякого немає?

Сказали, що у мене, мовляв, дуже висока статистика (велика кількість правильних, наче за підручником, ходів – прим. авт.). А вона взагалі невисока! Дуже неприємно себе почуваю. Втомилася від постійних виправдань. При тому, що я нічого протиправного не робила.

Геннадій Чеховський, для «Главкома»