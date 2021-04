«Ліверпуль» згадав загиблих на «Хіллсборо» вболівальників

Чемпіон Англії «Ліверпуль» згадав про трагедію, яка сталася 32 роки тому. 15 квітня 1989 року на стадіоні «Хіллсборо» під час матчу Кубка Англії з «Ноттінгем Форест» сталася тиснява, яка спричинила смерть 96 уболівальників «червоних». Всього ж тоді отримали поранення 766 осіб.

«32 роки тому 96 дітей, жінок і чоловіків загинули в Хіллсборо. Ми, як завжди, думаємо про всі, кого торкнулася ця трагедія, і про 96 вболівальників, яких ніколи не забудуть. Ти ніколи не будеш один », – йдеться в повідомленні «Ліверпуля» в Twitter.

32 years ago today, 96 children, women and men lost their lives at Hillsborough.



Our thoughts, as always, are with all those affected by the tragedy at Hillsborough and the 96 fans who will never be forgotten.



You'll Never Walk Alone. pic.twitter.com/GyIKZblPKa