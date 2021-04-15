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    «Ліверпуль» згадав загиблих на «Хіллсборо» вболівальників

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    На стадіоні&nbsp;&laquo;Хіллсборо&raquo; загинуло 96 людей&nbsp; - «Ліверпуль» згадав загиблих на «Хіллсборо» вболівальників
    На стадіоні «Хіллсборо» загинуло 96 людей 
    Фото Twitter

    В тисняві на арені «Ноттінгем Форест» загинуло 96 людей

    Чемпіон Англії «Ліверпуль» згадав про трагедію, яка сталася 32 роки тому. 15 квітня 1989 року на стадіоні «Хіллсборо» під час матчу Кубка Англії з «Ноттінгем Форест» сталася тиснява, яка спричинила смерть 96 уболівальників «червоних». Всього ж тоді отримали поранення 766 осіб.

    «32 роки тому 96 дітей, жінок і чоловіків загинули в Хіллсборо. Ми, як завжди, думаємо про всі, кого торкнулася ця трагедія, і про 96 вболівальників, яких ніколи не забудуть. Ти ніколи не будеш один », – йдеться в повідомленні «Ліверпуля» в Twitter.

    Наймолодшою жертвою тисняви на «Хіллсборо» став 10-річний Джон-Пол Джілхулі – двоюрідний брат майбутнього капітана «Ліверпуля» Стівена Джеррарда. Після інциденту в Англії прийняли рішення прибрати зі стадіонів решітки і стоячі тераси.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ліверпуль
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