Капітан «Шахтаря» Тайсон публічно проявив неповагу до клубу

Бразилець відмовився виходити на заміну в матчі Ліги Європи проти «Роми»

Матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Роми» капітан «Шахтаря» Тайсон розпочав на лаві запасних. Коли ж тренер Луїш Каштру хотів посилити гру «гірників», випустивши бразильця на заміну, той відмовився виходити на поле. Про це повідомив директор з футболу донецького клубу Даріо Срна.

«Під час гри з «Ромою» в Києві Тайсон відмовився розминатися і виходити на заміну. Після цього клуб прийняв рішення відправити його в дубль, тепер він тренується там. Це гравець, який багато зробив для «Шахтаря», я особисто з ним багато грав, дружив, але на сьогоднішній день ніхто не може бути вище клубу. Ми всі професіонали, повинні виконувати свій контракт, поважати клуб, поважати команду. Тайсон цього не зробив, і ми прийняли таке рішення», – сказав Срна в коментарі телеканалу «Футбол 1».

«Рома» обіграла «Шахтар» за сумою двох матчів з рахунком 5:1 і вийшла до 1/4 фіналу Ліги Європи.

З сезону 2022/2023 років чемпіон України, який раніше проходив у груповий етап Ліги чемпіонів напряму, тепер змушений буде проходити кваліфікацію.

Тайсон заявив, що по завершенні сезону залишить команду й повернеться додому до Бразилії.