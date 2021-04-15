УЄФА покарав «Црвену Звезду» за образу Ібрагімовіча

Сербський клуб заплатить штраф і проведе матч без глядачів

Вболівальники «Црвени Звезди» перестаралися, вболіваючи за свою команду. Через їхню поведінку Європейський союз футбольних асоціацій виніс рішення у справі про образи фанатів клубу з Белграда на адресу нападника «Мілана» Златана Ібрагімовіча під час першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи.

Під час зустрічі Ібрагімовіч, який має боснійські коріння, став жертвою образ на етнічному грунті. Дисциплінарний комітет УЄФА встановив факт образ, прийняв рішення оштрафувати «Црвену Звезду» на €25 тис. І покарати клуб одним матчем без глядачів. Крім того, сербський клуб оштрафований на €5 тис. за порушення протоколів, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції.

У нинішньому сезоні Ібрагімович взяв участь в 17 матчах чемпіонату Італії, забив 15 голів і віддав дві результативні передачі.

У той же час стало відомо, що шведський форвард може передчасно завершити футбольну кар’єру. З’ясувалося, що він має частку в букмекерській компанії, що забороняється ФІФА.