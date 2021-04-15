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    УЄФА покарав «Црвену Звезду» за образу Ібрагімовіча

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    Вболівальники підвели сербську команду - УЄФА покарав «Црвену Звезду» за образу Ібрагімовіча
    Вболівальники підвели сербську команду
    Фото з відкритих джерел

    Сербський клуб заплатить штраф і проведе матч без глядачів

    Вболівальники «Црвени Звезди» перестаралися, вболіваючи за свою команду. Через їхню поведінку Європейський союз футбольних асоціацій виніс рішення у справі про образи фанатів клубу з Белграда на адресу нападника «Мілана» Златана Ібрагімовіча під час першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи.

    Під час зустрічі Ібрагімовіч, який має боснійські коріння, став жертвою образ на етнічному грунті. Дисциплінарний комітет УЄФА встановив факт образ, прийняв рішення оштрафувати «Црвену Звезду» на €25 тис. І покарати клуб одним матчем без глядачів. Крім того, сербський клуб оштрафований на €5 тис. за порушення протоколів, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції.

    У нинішньому сезоні Ібрагімович взяв участь в 17 матчах чемпіонату Італії, забив 15 голів і віддав дві результативні передачі.

    У той же час стало відомо, що шведський форвард може передчасно завершити футбольну кар’єру. З’ясувалося, що він має частку в букмекерській компанії, що забороняється ФІФА.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Црвена Звезда» Златан Ібраґімовіч
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