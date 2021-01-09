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    Перелом і черепно-мозкова травма. Відео жорсткого падіння гірськолижника Форда на етапі Кубка світу

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    Томмі Форда доправили у лікарню на гелікоптері - Перелом і черепно-мозкова травма. Відео жорсткого падіння гірськолижника Форда на етапі Кубка світу
    Томмі Форда доправили у лікарню на гелікоптері
    Скрін-шот

    Через інцидент змагання були перервані на півгодини

    Гігантський слалом на етапі Кубка світу в Адельбодені (Швейцарія) був затьмарений серйозним падінням американця Томмі Форда. 31-річний лижник втратив координацію і впав незадовго до фінішу, збивши стюарда траси, після чого врізався головою в крижаний схил.

    Форд ненадовго втратив свідомість, але вже через 20 хвилин при вантаженні в медичний геллікоптер прийшов до тями і був доставлений в лікарню для обстеження. Коли його занурили у гвинтокрил, він розмовляв з рятувальниками, повідомляє Федерація лижного спорту США на своїй сторінці в Twitter. За неофіційною інформацією, американський гірськолижник зламав ногу і отримав травму зв'язок коліна, а також черепно-мозкову травму. Через інцидент змагання були перервані на півгодини.

    Напередодні травми колін на тій же трасі отримали два норвезьких гірськолижники – Лукас Бротен і Атле Лі Макґрат.

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    Теги: Кубок світу гірські лижі Томмі Форд Лукас Бротен Атле Лі Макґрат
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