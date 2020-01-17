Біля Славського 32 туристів у темряві застрягли на підйомнику



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Рятувальники зняли усіх туристів з підйомника, який зупинився на горі Погар Фото: ДСНС

Станом на 19:40 всіх туристів з підйомника знято

У Львівській області під час підйому на гору Погар, що біля Славського, зупинився підйомник з 32 туристами. Станом на 18:00 рятувальники зняли з підйомника 11 людей з яких 3 дитини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Про подію рятувальникам повідомили о 17-тій годині вечора, рятувальні роботи тривали більше двох годин. Станом на 19:40 всіх туристів з підйомника знято.

Зазначається, що попередня причина зупинки підйомника — несправність редуктора.

Всього на підйомнику перебувало 32 особи, з них 5 дітей. Від ДСНС залучалися гірські рятувальники у складі 17 чол. о/с та 3 од. техніки.