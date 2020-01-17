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    Біля Славського 32 туристів у темряві застрягли на підйомнику

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    Рятувальники зняли усіх туристів з підйомника, який зупинився на горі Погар - Біля Славського 32 туристів у темряві застрягли на підйомнику
    Рятувальники зняли усіх туристів з підйомника, який зупинився на горі Погар
    Фото: ДСНС

    Станом на 19:40 всіх туристів з підйомника знято

    У Львівській області під час підйому на гору Погар, що біля Славського, зупинився підйомник з 32 туристами. Станом на 18:00 рятувальники зняли з підйомника 11 людей з яких 3 дитини.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Про подію рятувальникам повідомили о 17-тій годині вечора, рятувальні роботи тривали більше двох годин. Станом на 19:40 всіх туристів з підйомника знято.

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    Біля Славського 32 туристів у темряві застрягли на підйомнику
    Біля Славського 32 туристів у темряві застрягли на підйомнику
    Біля Славського 32 туристів у темряві застрягли на підйомнику
    Біля Славського 32 туристів у темряві застрягли на підйомнику
    Біля Славського 32 туристів у темряві застрягли на підйомнику

    Зазначається, що попередня причина зупинки підйомника — несправність редуктора.

    Всього на підйомнику перебувало 32  особи, з них 5 дітей. Від ДСНС залучалися гірські рятувальники у складі 17 чол. о/с та 3 од. техніки.

     

    Львівщина ДСНС надзвичайні ситуації рятувальники гірські лижі
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