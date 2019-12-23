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    На змаганнях в українському Запоріжжі та італійській Альта Бадії ледь не трапилися трагічні зіткнення (відео)

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    Філіп Зубчіч фінішував у гігантському слаломі десятим. але перед фінішем пережив невеликий шок - На змаганнях в українському Запоріжжі та італійській Альта Бадії ледь не трапилися трагічні зіткнення (відео)
    Філіп Зубчіч фінішував у гігантському слаломі десятим. але перед фінішем пережив невеликий шок
    Instagram Філіпа Зубчіча

    Події в різних частинах Європи відбулися майже одночасно

    Схожі за своїм характером резонансні події відбулися під час змагань з різних видів спорту в українському Запоріжжі та італійській Альта Бадії.

    В оновленому запорізькому манежі під час відкритого Кубка Федерації легкої атлетики Запорізької області спортсменка, захопившись процесом розминки, ледь не зіткнулася зі стрибуном у довжину, який саме здійснював змагальну спробу.

    В італійській Альта Бадії в неділю, 22 грудня, чоловіки змагалися в гігантському слаломі. Хорват Філіп Зубчіч, завершуючи свою спробу, лише дивом на високій швидкості уникнув зіткнення з арбітром, який невідомо з якої причини вигулькнув перед фінішною стрічкою.

    На щастя, обидва інциденти не мали для його учасників жодних наслідків. 

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    легка атлетика гірські лижі Філіп Зубчіч
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