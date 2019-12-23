На змаганнях в українському Запоріжжі та італійській Альта Бадії ледь не трапилися трагічні зіткнення (відео)



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Філіп Зубчіч фінішував у гігантському слаломі десятим. але перед фінішем пережив невеликий шок Instagram Філіпа Зубчіча

Події в різних частинах Європи відбулися майже одночасно

Схожі за своїм характером резонансні події відбулися під час змагань з різних видів спорту в українському Запоріжжі та італійській Альта Бадії.

В оновленому запорізькому манежі під час відкритого Кубка Федерації легкої атлетики Запорізької області спортсменка, захопившись процесом розминки, ледь не зіткнулася зі стрибуном у довжину, який саме здійснював змагальну спробу.

В італійській Альта Бадії в неділю, 22 грудня, чоловіки змагалися в гігантському слаломі. Хорват Філіп Зубчіч, завершуючи свою спробу, лише дивом на високій швидкості уникнув зіткнення з арбітром, який невідомо з якої причини вигулькнув перед фінішною стрічкою.

На щастя, обидва інциденти не мали для його учасників жодних наслідків.