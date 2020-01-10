На Зимовій Юнацькій Олімпіаді завершила виступ перша українка



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Тренує лижницю її матір - Юлія Шепіленко.

Лижниця Катерина Шепіленко стала 44-ю

Сьогодні в швейцарській Лозанні стартували III Юнацькі зимові Олімпійські ігри 2020, участь в яких беруть спортсмени віком від 15 до 18 років.

Першими в боротьбу за медалі вступили дівчата ірськолижниці, які змагалися в суперкомбінації. Україну представляла у цьому виді львів’янка Катарина Шепіленко, яка у підсумку показала 44-й результат серед 62-х вийшли на старт учасниць.

Перга перемога на ІІІ ЮОІ дісталася господині турніру Амелі Клопфенштайн. Далі на п’єдесталі розташувалися представниці Франції та Ізраїлю.

Юнацька зимова Олімпіада 2020

Суперкомбінація, дівчини

1. Амелі Клопфенштайн (Швейцарія) 56.27

2. Кейтлін МакФерлейн (Франція) +0.08

3. Ноа Шоллос (Ізраїль) +0.09

... 44. Катерина Шепіленко (Україна) +1: 04.14

Попереду виступ ще одного українського лижника, також сьогодні вступають в боротьбу українські фігуристи та хокеїсти. Нагадаємо, Україна на III Юнацьких зимових Олімпійських іграх 2020 представлена 39 спортсменами, які виступлять в 12-ти дисциплінах.