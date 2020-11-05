Перша ліга: «Чорноморець» програє через пенальті у компенсований час, але надалі лідирує (відео)

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Поєдинки другого дивізіону українського футболу продовжують вражати непередбачуваністю

Сьогодні, 5 листопада, відбулися матчі 11-го туру першої футбольної ліги України.

Найбільшою несподіванкою стала домашня поразка лідера турніру, одеського «Чорноморця». Причому єдиний у матчі м’яч від «Агробізнеса» «моряки» пропустили на п’ятій компенсованій хвилині з пенальті. Автор влучного удару Руслан Черненко з шістьма м’ячами очолив список бомбардирів ліги.

Ще в одному знаковому протистоянні ігрового дня «Гірник-Спорт», який ішов на другому місці, удома розгромно програв удома «Волині». «Хрестоносці» по суті вирішили долю матчу в дебюті, завдяки дублеві Джемаля Кизилатеша.

А ось «Верес» та «Металіст-1925» у ще одному поєдинку двох прямих конкурентів у боротьбі за місце в Прем’єр-лізі відкрити рахунку не змогли.

«Авангард» (Краматорськ) – «Полісся» (Житомир) – 0:3

Голи: 0:1 – Андрій Понєдєльнік (55). 0:2 – Ярослав Галенко (58). 0:3 – Максим Гавриленко (76)

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «Волинь» (Луцьк) – 0:3

Голи: 0:1 – Джемаль Кизилатеш (6). 0:2 – Джемаль Кизилатеш (14). 0:3 – Євген Протасов (36)

«Верес» (Рівне) – «Металіст-1925» (Харків) – 0:0

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Кристал» (Херсон) – 1:1

Голи: 1:0 – Ростислав Волошинович (4). 1:1 – Іван Гливий (41)

«Кремінь» (Кременчук) – «Миколаїв» - 1:1

Голи: 0:1 – Дмитро Сула (62, з пенальті). 1:1 – Євген Мурашов (90+2)

«ВПК-Агро» (Шевченківка) – «Нива» (Тернопіль) – 1:0

Гол: 1:0 – Богдан Шмигельський (21)

«Чорноморець» (Одеса) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 0:1

Гол: 0:1 – Руслан Черненко (90+5, з пенальті)

«Оболонь» (Київ) – «Альянс» (Липова Долина) – 2:0

Голи: 1:0 – Іван Матяж (41). 2:0 – Ігор Мединський (47)

Попри поразки, «Чорноморець» і «Гірник-Спорт», маючи 21 і 20 очок в активі, залишилися на вершині таблиці. Третю-четверту позицію з 18-ма пунктами ділять «Верес» та «Волинь». «Металіст-1925», «Полісся» і «Агробізнес» мають по 16 очок. «Миколаїв» з 15-ма пунктами іде восьмим. «Оболонь» після чергової перемоги набрала 13 очок і стала дев’ятою, а «Кремінь» з 12-ма пунктами замикає десятку.

12-й тур першої ліги відбудеться у вівторок, 10 листопада.