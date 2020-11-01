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    Новини

    Перша ліга: чорна смуга «Металіста», сенсаційна поразка «Волині» (відео)

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    &laquo;Агробізнес&raquo; на нейтральному полі у Винниках переміг&nbsp;&laquo;Прикарпаття&raquo; - Перша ліга: чорна смуга «Металіста», сенсаційна поразка «Волині» (відео)
    «Агробізнес» на нейтральному полі у Винниках переміг «Прикарпаття»
    Світлина - Іван Вербицький

    На вершині таблиці залишається «Чорноморець»

    Відбулися матчі десятого туру першої футбольної ліги України.

    Усі троє лідерів здобули перемоги і позиції зберегли. А ось їх переслідувачі програли вдома. І якщо поразку «Металіста-1925» від «Оболоні» ще можна було передбачити, то невдача «Волині»  зустрічі з краматорським «Авангардом» - справжня сенсація.

    «Полісся» (Житомир) – «ВПК-Агро» (Шевченківка) – 3:1

    Голи: 0:1 – Павло Мілесін (41). 1:1 – Ярослав Галенко (58). 2:1 – Андрій Ковальов (70). 3:1 – Денис Галенков (88)

    «Агробізнес» (Волочиськ) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 3:0

    Голи: 1:0 – Іван Когут (38). 2:0 – Руслан Черненко (48). 3:0 – Руслан Черненко (88, з пенальті)

    «Кристал» (Херсон) – «Верес» (Рівне) – 2:3

    Голи: 0:1 – Роман Гончаренко (14). 0:2 – Михайло Шестаков (53). 1:2 – Андрій Барладим (57). 1:3 – Віталій Тимофієнко (65). 2:3 – Іван Головкін (78)

    «Нива» (Тернопіль) – «Кремінь» (Кременчук) – 2:2

    Голи: 0:1 – Станіслав Сорокін (45+1). 1:1 – Ігор Гатала (52). 1:2 – Луїс Фернандо (59). 2:2 – Сергій Кисленко (81)

    «Альянс» (Липова Долина) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 0:1

    Гол: 0:1 – Дмитро Семенів (75)

    «Волинь» (Луцьк) – «Авангард» (Краматорськ) – 0:1

    Гол: 0:1 – Дмитро Шинкаренко (80)

    «Чорноморець» (Одеса) – «Миколаїв» - 2:0

    Голи: 1:0 – Артем Ковбаса (3). 2:0 – Артем Ковбаса (38)

    «Металіст-1925» (Харків) – «Оболонь» (Київ) – 0:1

    Гол: 0:1 – Олексій Майданевич (69)

    «Чорноморець» продовжує очолювати таблицю з 21-м очком в активі. На один пункт менше в «Гірника-Спорту». Третім з 17-ма очками йде «Верес». У «Волині» і «Металіста-1925» залишилося по 15 пунктів.

    Список бомбардирів, зробивши в цьому турі по дублю, очолили Артем Ковбаса з «Чорноморця» і Руслан Черненко з «Агробізнесу». В обох – по п’ять м’ячів.

    Матчі 11-го туру першої ліги відбудуться у четвер, 5 листопада.

     Читайте також: У клубі першої футбольної ліги України – 13 позитивних тестів на коронавірус
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Верес ФК Чорноморець ФК «Металіст» ФК Нива (Тернопіль) ФК Волинь ФК Прикарпаття Руслан Черненко Перша ліга ФК «Оболонь-Бровар» ФК «Авангард» (Краматорськ) ФК «Агробізнес» (Волочиськ) ФК «Кремінь» (Кременчук) Андрій Ковальов МФК «Миколаїв» «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) ФК «Альянс» (Липова Долина) ФК «Полісся» ФК «ВПК-Агро» (Шевченківка) Сергій Кисленко ФК «Кристал» (Херсон) Станіслав Сорокін Іван Когут Луїс Фернандо Олексій Майданевич Ярослав Галенко Артем Ковбаса Роман Гончаренко Михайло Шестаков Павло Мілесін Денис Галенков Андрій Барладим Віталій Тимофієнко Іван Головкін Ігор Гатала Дмитро Семенів Дмитро Шинкаренко
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