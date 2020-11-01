Перша ліга: чорна смуга «Металіста», сенсаційна поразка «Волині» (відео)

На вершині таблиці залишається «Чорноморець»

Відбулися матчі десятого туру першої футбольної ліги України.

Усі троє лідерів здобули перемоги і позиції зберегли. А ось їх переслідувачі програли вдома. І якщо поразку «Металіста-1925» від «Оболоні» ще можна було передбачити, то невдача «Волині» зустрічі з краматорським «Авангардом» - справжня сенсація.

«Полісся» (Житомир) – «ВПК-Агро» (Шевченківка) – 3:1

Голи: 0:1 – Павло Мілесін (41). 1:1 – Ярослав Галенко (58). 2:1 – Андрій Ковальов (70). 3:1 – Денис Галенков (88)

«Агробізнес» (Волочиськ) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 3:0

Голи: 1:0 – Іван Когут (38). 2:0 – Руслан Черненко (48). 3:0 – Руслан Черненко (88, з пенальті)

«Кристал» (Херсон) – «Верес» (Рівне) – 2:3

Голи: 0:1 – Роман Гончаренко (14). 0:2 – Михайло Шестаков (53). 1:2 – Андрій Барладим (57). 1:3 – Віталій Тимофієнко (65). 2:3 – Іван Головкін (78)

«Нива» (Тернопіль) – «Кремінь» (Кременчук) – 2:2

Голи: 0:1 – Станіслав Сорокін (45+1). 1:1 – Ігор Гатала (52). 1:2 – Луїс Фернандо (59). 2:2 – Сергій Кисленко (81)

«Альянс» (Липова Долина) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 0:1

Гол: 0:1 – Дмитро Семенів (75)

«Волинь» (Луцьк) – «Авангард» (Краматорськ) – 0:1

Гол: 0:1 – Дмитро Шинкаренко (80)

«Чорноморець» (Одеса) – «Миколаїв» - 2:0

Голи: 1:0 – Артем Ковбаса (3). 2:0 – Артем Ковбаса (38)

«Металіст-1925» (Харків) – «Оболонь» (Київ) – 0:1

Гол: 0:1 – Олексій Майданевич (69)

«Чорноморець» продовжує очолювати таблицю з 21-м очком в активі. На один пункт менше в «Гірника-Спорту». Третім з 17-ма очками йде «Верес». У «Волині» і «Металіста-1925» залишилося по 15 пунктів.

Список бомбардирів, зробивши в цьому турі по дублю, очолили Артем Ковбаса з «Чорноморця» і Руслан Черненко з «Агробізнесу». В обох – по п’ять м’ячів.

Матчі 11-го туру першої ліги відбудуться у четвер, 5 листопада.