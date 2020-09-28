Через невиконання обіцянок облрадою український футбольний клуб може припинити існування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В останньому матчі на стадіоні імені Банникова у Києві «Полісся» розійшлося миром з «Прикарпаттям» Світлина - Іван Вербицький

Житомирське «Полісся» не має за що їхати уже на найближчий виїзд

Житомирський футбольний клуб «Полісся» може припинити виступи в першій лізі чемпіонату України з футболу через недофінансування з обласного бюджету.

Про це в коментарі «Суспільному» розповів директор клубу Володимир Загурський. За його словами, річний бюджет «Полісся» становить 9,6 мільйонів гривень. Половину цієї суми, відповідно до домовленостей, виділяє міська рада, іншу половину – обласна державна адміністрація. Директор клубу каже, що міська рада виділила 4 мільйони 800 тисяч гривень, але обласна недофінансувала три з половиною мільйони.

«На гру 16 жовтня у Сумах з «Альянсом» грошей на виїзд не буде. Не тільки на зарплату, а й для всіх поточних видатків на функціонування клубу. Окрім одного мільйону 300 тисяч, клуб не отримав жодної копійки. Коли була акція ультрас «Полісся», то до них виходив очільник області Віталій Бунечко і сказав, що я вам гарантую те, що до кінця року клуб буде профінансовано у розмірі чотирьох з половиною мільйонів гривень», - розповідає пан Загурський.

Ультрас «Полісся»

Цього сезону «Полісся» підвищилося у класі. У першій лізі мінімальний бюджет клубу має становити 15 мільйонів гривень у рік. Для цього були залучені спонсори, каже міський голова Сергій Сухомлин, але, за його словами, обласна державна адміністрація борг у три з половиною мільйони гривень перераховувати клубу не збирається.

«Тоді потрібно просто сказати, що нам спорт не потрібен, ми його не збираємося фінансувати. Але давайте думати про наступний рік і майбутнє. Завдяки тому, що команда з'явилася у місті, в нас у дитячій школі було 320 дітей, а зараз 800 займається футболом, - каже пан Сухомлин.

Директор департаменту культури, молоді і спорту обласної державної адміністрації Максим Обшта розповів, що Житомирська ОДА підтримує «Полісся».

«Облдержадміністрація на виконання програми з розвитку футболу в області до 2021 року всіляко підтримує футбол і футзал. Зокрема комунальне підприємство міської ради ФК «Полісся». У 2020 році було надано субвенцію один мільйон 300 тисяч гривень для підтримки команди. Окрім того, надається база у селі Березиному для підготовки футболістів, їх проживання, тренування, а також на стадіоні «Полісся» надано футбольне поле для підготовки до чемпіонату України», - розповідає пан Обшта.

У стартових трьох матчах першої ліги «Полісся» набрало 5 очок: перемога 1:0 над «Кристалом» та нічиї 0:0 з «Вересом» та 1:1 з «Прикарпаттям». Ще одна гра проти «Агробізнеса» була перенесена через випадки захворювання на коронавірус у складі команди з Волочиська. При цьому домашні матчі «Полісся» проводить у Києві. На стадіоні імені Банникова. Відреконструйований на суму понад 180 мільйонів гривень стадіон у Житомирі досі не придатний для проведення поєдинків під егідою Професійної футбольної ліги України.