Атака на Дніпро: Росія вбила заслуженого тренера України з боксу
Внаслідок влучання ракети РФ у багатоквартирний будинок загинули 25 людей
Внаслідок ракетного удару Росії по Дніпру загинув український тренер з боксу Михайло Кореновський. Про це повідомила Федерація боксу України.
«Висловлюємо щирі співчуття родині Михайла. Світла пам‘ять всім загиблим від російської агресії», - йдеться в повідомленні ФБУ.
Кореновський був заслуженим тренером України з боксу та старшим тренером збірної Дніпропетровської області.
Внаслідок влучання ракети РФ у багатоквартирний будинок загинули 25 людей, з них 1 дитина. Травмовано 73 людини, ще 43 людини розшукуються.
Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.
Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.
У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.
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