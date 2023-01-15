Атака на Дніпро: Росія вбила заслуженого тренера України з боксу

Внаслідок влучання ракети РФ у багатоквартирний будинок загинули 25 людей

Внаслідок ракетного удару Росії по Дніпру загинув український тренер з боксу Михайло Кореновський. Про це повідомила Федерація боксу України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Висловлюємо щирі співчуття родині Михайла. Світла пам‘ять всім загиблим від російської агресії», - йдеться в повідомленні ФБУ.

Кореновський був заслуженим тренером України з боксу та старшим тренером збірної Дніпропетровської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Внаслідок влучання ракети РФ у багатоквартирний будинок загинули 25 людей, з них 1 дитина. Травмовано 73 людини, ще 43 людини розшукуються.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.