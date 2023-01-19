Ракетний удар по Дніпру: загинула тренерка з акробатики разом із чоловіком та дитиною

Спортсменка за тиждень до трагедії зняла квартиру на сьомому поверсі в під’їзді, якого більше немає

Від ракетного удару рашистів по житловому будинку у Дніпрі загинула майстер спорту Анастасія Ігнатенко. Про це повідомив Спортивний комітет України.

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Зазначається, що жінка за тиждень до трагедії зняла квартиру на сьомому поверсі в під’їзді, якого більше немає. Там вона оселилася з чоловіком Дмитром та півторарічним сином Макаром. Тіло дитини не знайдене, лише Анастасії та Дмитра.

Анастасія Ігнатенко, майстер спорту України зі стрибків на акробатичній доріжці, неодноразова чемпіонка Запорізької області, призерка чемпіонатів України. Анастасія відома не лише як спортсменка, а й як тренер та суддя національної категорії зі спортивної акробатики.

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Вісім років жінка працювала тренером в дніпропетровському клубі «Віват». Тренувала дитячі групи: віком від чотирьох до восьми років та від дев'яти до 15. Вела також дорослі групи. Серед її вихованців можна виокремити неодноразових чемпіонів та призерів обласних змагань зі стрибків на акробатичній доріжці (Дніпропетровська область), фіналістів Всеукраїнських змагань. Підготувала кілька першорозрядників та кандидатів у майстри спорту. Брала участь у суддівстві змагань як обласного значення, так і найвищого рангу – Чемпіонати та Кубки України, інші Всеукраїнські змагання.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра був повністю зруйнований під'їзд будинку.

У трагедії, зокрема, загинув український тренер з боксу Михайло Кореновський. Його дружина, Ольга Кореновська разом із двома дітьми перед вибухом вийшли на вулицю. Сім'я залишилася без житла – у них вціліла лише кухня.

За попередніми підрахунками, у будинку зруйновано понад 200 квартир, жителів помешкань відселили.

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Загинули 46 людей. 11 осіб ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. 80 людей поранені. У лікарнях міста під наглядом медиків залишаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них дев'ятирічна дівчинка.