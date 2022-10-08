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Під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання у ластах Дмитро Захарчук

Надія Клочко
glavcom.ua
Під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання у ластах Дмитро Захарчук
фото: Сухопутні війська ЗС України

Ще один спортсмен віддав життя за Україну

У боях під Херсоном загинув Дмитро Захарчук – чемпіон Європи, призер чемпіонату світу з плавання в ластах. Трагічну звістку 7 жовтня сповістив Спортивний Комітет України.

Герой був вихованцем дитячо-юнацької спортивної школи водних видив спорту і досяг звання Майстра спорту міжнародного класу.

Під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання у ластах Дмитро Захарчук фото 1

Дмитро Захарчук став на захист України ще у 2014 році.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни Дмитро Захарчук  у 2015 році був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами раніше загинув чемпіон Європи з рукопашного бою Вадим Сотников.

Також у боях під Донецьком загинув український борець греко-римського стилю Ігор Пастух. 

Теги: Херсон війна ЗСУ

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