Під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання у ластах Дмитро Захарчук

Ще один спортсмен віддав життя за Україну

У боях під Херсоном загинув Дмитро Захарчук – чемпіон Європи, призер чемпіонату світу з плавання в ластах. Трагічну звістку 7 жовтня сповістив Спортивний Комітет України.

Герой був вихованцем дитячо-юнацької спортивної школи водних видив спорту і досяг звання Майстра спорту міжнародного класу.

Дмитро Захарчук став на захист України ще у 2014 році.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни Дмитро Захарчук у 2015 році був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами раніше загинув чемпіон Європи з рукопашного бою Вадим Сотников.

Також у боях під Донецьком загинув український борець греко-римського стилю Ігор Пастух.