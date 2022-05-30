У боях за Україну загинув чемпіон Європи з рукопашного бою

Спортсмен і тренер Вадим Сотников загинув у бою за Україну

Вадим Сотников добровольцем вирушив на фронт від початку війни

У боях з російськими окупантами загинув чемпіон Європи з рукопашного бою Вадим Сотников. Про це повідомила Криворізька федерація рукопашного бою у Facebook

«Сотников Вадим загинув у бою, захищаючи свою Україну», – йдеться в повідомленні.

Подробиці загибелі спортсмена не повідомляються.

Сотников добровольцем вирушив на фронт від початку повномасштабної війни, яку РФ розпочала проти України 24 лютого. Побратими дали йому позивний «Тренер», адже в мирний час Вадим навчав дітей рукопашному бою в Дніпрі. Його вихованці успішно виступали на українських та міжнародних змаганнях.

Сотников неодноразово ставав чемпіоном України з рукопашного бою, вигравав «золото» континентальної першості та перемагав на інших міжнародних турнірах.

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