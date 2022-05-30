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    Новини

    У боях за Україну загинув чемпіон Європи з рукопашного бою

    Спортсмен і тренер&nbsp;Вадим Сотников загинув у бою за Україну&nbsp; - У боях за Україну загинув чемпіон Європи з рукопашного бою
    Спортсмен і тренер Вадим Сотников загинув у бою за Україну 
    фото: Криворізька федерація рукопашного бою

    Вадим Сотников добровольцем вирушив на фронт від початку війни

    У боях з російськими окупантами загинув чемпіон Європи з рукопашного бою Вадим Сотников. Про це повідомила Криворізька федерація рукопашного бою у Facebook

    «Сотников Вадим загинув у бою, захищаючи свою Україну», – йдеться в повідомленні.

    Подробиці загибелі спортсмена не повідомляються.

    Сотников добровольцем вирушив на фронт від початку повномасштабної війни, яку РФ розпочала проти України 24 лютого. Побратими дали йому позивний «Тренер», адже в мирний час Вадим навчав дітей рукопашному бою в Дніпрі. Його вихованці успішно виступали на українських та міжнародних змаганнях.

    Сотников неодноразово ставав чемпіоном України з рукопашного бою, вигравав «золото» континентальної першості та перемагав на інших міжнародних турнірах.

    Раніше повідомлялося, що російські окупанти вбили 25-річного ексфутболіста друголігової Чайки Олександра Сухенка та його батьків.

    У Маріуполі в боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша.

    Також загинув 27-річний вихованець львівських «Карпат» Олег Мазур.

    У боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу Олексій Янін.

    Крім того, на війні загинув один із найкращих боксерів Черкащини, дворазовий чемпіон України та майстер спорту міжнародного класу Олег Прудкий.

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    Теги: росія окупанти спорт війна Україна окупація #stoprussia
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    У боях за Україну загинув чемпіон Європи з рукопашного бою