У боях за Україну загинув чемпіон Європи з рукопашного бою
Вадим Сотников добровольцем вирушив на фронт від початку війни
У боях з російськими окупантами загинув чемпіон Європи з рукопашного бою Вадим Сотников. Про це повідомила Криворізька федерація рукопашного бою у Facebook
«Сотников Вадим загинув у бою, захищаючи свою Україну», – йдеться в повідомленні.
Подробиці загибелі спортсмена не повідомляються.
Сотников добровольцем вирушив на фронт від початку повномасштабної війни, яку РФ розпочала проти України 24 лютого. Побратими дали йому позивний «Тренер», адже в мирний час Вадим навчав дітей рукопашному бою в Дніпрі. Його вихованці успішно виступали на українських та міжнародних змаганнях.
Сотников неодноразово ставав чемпіоном України з рукопашного бою, вигравав «золото» континентальної першості та перемагав на інших міжнародних турнірах.
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