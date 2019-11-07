Півзахисник «Шахтаря» травмувався перед матчем проти «Динамо»
Степаненко пошкодився в матчі Ліги чемпіонів
Novi List
Тарас Степаненко отримав ушкодження в останньому матчі Ліги чемпіонів
Півзахисник донецького «Шахтаря» Тарас Степаненко отримав ушкодження в матчі Ліги чемпіонів проти зегребського «Динамо».
Наприкінці поєдинку футболіст зашкутильгав, згодом його замінили. Після матчу тренер «гірників» Луїш Каштру підтвердив, що був вимушений міняти Степаненка через травму.
«Шахтар» у компенсований час поєдинку відіграв два м’ячі, вирвавши нічию – 3:3.
У 14-му турі української Прем’єр-ліги «Шахтар» уже 10 листопада має грати домашній поєдинок проти київського «Динамо».