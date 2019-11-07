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    Півзахисник «Шахтаря» травмувався перед матчем проти «Динамо»

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    Степаненко пошкодився в матчі Ліги чемпіонів - Півзахисник «Шахтаря» травмувався перед матчем проти «Динамо»
    Степаненко пошкодився в матчі Ліги чемпіонів
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    Тарас Степаненко отримав ушкодження в останньому матчі Ліги чемпіонів

    Півзахисник донецького «Шахтаря» Тарас Степаненко отримав ушкодження в матчі Ліги чемпіонів проти зегребського «Динамо».

    Наприкінці поєдинку футболіст зашкутильгав, згодом його замінили. Після матчу тренер «гірників» Луїш Каштру підтвердив, що був вимушений міняти Степаненка через травму.

    «Шахтар» у компенсований час поєдинку відіграв два м’ячі, вирвавши нічию – 3:3.

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    У 14-му турі української Прем’єр-ліги «Шахтар» уже 10 листопада має грати домашній поєдинок проти київського «Динамо».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Прем’єр-ліга Тарас Степаненко
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