Півзахисник збірної України Коноплянка пропустить чемпіонат Європи з футболу

Травма, якої зазнав гравець «Шахтаря» на тренуванні національної команди, виявилася серйозною

Мінімум півтора місяці пропустить півхахисник «Шахтаря» Євген Коноплянка через травму, якої він зазнав на тренуванні національної команди. Колишній гравець «Дніпра», «Севільї» та «Шальке» потягнув м’яз задньої поверхні стегна, причому частково його надірвав.

Пресслужба Української асоціаціі футболу зі посиланням на лікаря збірної Артура Глущенко повідомляє, що лікування займе приблизно півтора місяці, тобто до середини травня. У ці дня завершується чемпіонат України і національна команда розпочне підготовку до фінальної частини чемпіонату Європи. Враховуючи, що Коноплянка після пошкоджень дуже довго набирає форму, то участь його в континентальній першості під великим питанням.

Цього сезону лівий півзахисник нечасто виходив на поле в основному складі «Шахтаря». В збірній він був у заявках на матчі з Францією та Фінляндією, проте на поле не виходив. Очікувалося, що 31 березня він зіграє проти Казахстану, проте травма вивела його з гри.

Нагадаємо, що проти Казахстану не зіграють також травмовані Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко, Артем Беседін, Віктор Циганков і дискваліфікований Віталій Миколенко.