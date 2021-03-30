Помер віце-президент «Динамо», який знайшов міни на клубному стадіоні

Михайло Петрошенко займався будівництвом бази в Кончі-Заспі, дитячої школи, манежу

На 82-му році життя помер віце-президент київського «Динамо» з питань будівництва Михайло Петрошенко. Це він, проводячи реконструкцію стадіону в Петровському парку, знайшов міни, які залишалися біля трибун з часів Другої світової війни. Тоді на арені німці розташували мінометну батарею, а набої пролежали на арені більше півстоліття.

Петрошенко курирував усі інфраструктурні проекти «Динамо». Під його керівництвом виросла одна з найсучасніших на той час база клубу в Конча-Заспі, з’явився манеж, реконструювали дитячу школу.

«З безмежною скорботою зустрівши сумну звістку про смерть Михайла Тимофійовича Петрошенка, висловлюю щирі співчуття його рідним і близьким, - висловив співчуття рідним і близьким померлого президент «Динамо» Ігор Суркіс. - Життєвий шлях Михайла Тимофійовича став зразком для цілих поколінь наших співвітчизників. Михайло Петрошенко професійно та відповідально виконував свою місію – брав участь у розбудові української держави і нашого клубу».



